كم يوم باقي على صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444؟

تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهلية الضمان الاجتماعي المطور شهريًا وذلك بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي تقدم طبقًا لخطة زمنية تضعها الوزارة للتأكد من مدى أحقية المتقدمين من عدمها، وتم التأكيد من جانب الوزارة أنه سيعلن حالات استحقاق الضمان الاجتماعي تدريجيًا على دفعات لجميع المتقدمين في الضمان الاجتماعي المطور، وتستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي نقل إليها جميع خِدْمَات الضمان الاجتماعي في الآونة الأخيرة طلبات التسجيل في الضمان المطور الجديد والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وفي هذا المقال سنتعرف إلى عدد الأيام المتبقية على صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444. كم يوم باقي على صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444 أطلقت وزارة الموارد البشرية موقع الضمان الاجتماعي الجديد لكي يتم استقبال طلبات التقديم على الضمان المطور، ومنذ نفاذ الضمان الاجتماعي المطور تم إيقاف استقبال طلبات التقديم عبر موقع الضمان القديم، أما بالنسبة لمن تقدموا بالطلبات وأكملوا الملف الموحد ويرغبون في معرفة متى يتم الإعلان عن الأهليِة والاستحقاق، ولذلك تم التأكيد على أنه بعد الانتهاء من تقديم الطلب يجب الانتظار حتى تتم دراسة الطلبات ومعرفة مدى أهليتها، وأشير إلى أن مدّة الدراسة تصل من خمس وعشرين يومًا إلى خمسين يومًا، ويتم صدور الأهلِية في الأسبوع الأخير من الشهر الميلادي أي تقريبا باقي 12 يومًا على الإعلان عنها، وبعدها يتم إيداع المبلغ المستحَق للمتقدم وأسرته. طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعدما يتم الإعلان عن أهليِة الضمان الاجتماعي المطور وقتها يمكن للمتقدمين الدخول والاستعلام عنها عن طريق الآتي: الدخول إلى منصة الدعم والحماية والاجتماعية. ومن ثم الضغط على أيقونة طلبات من القائمة الرئيسة. وحينئذ ستعرض جميع التفاصيل الخاصة بالطلب. كما تم التأكيد من قبل اللائحة التنفيذية أنه يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية إذا لم يرض عن المبلغ الذي تم تحديده له. طريقة الاعتراض على مبلغ الدعم يتم الاعتراض على مبلغ الدعم عن طريق الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. والضغط على زر الدفعات المالية. وبعدها النزول إلى الأسفل لتقديم شكوى مالية على مبلغ المعاش. ولكن مدّة تقديم الشكوى هي ثلاثون يومًا وبعدها تختفي أيقونة الشكوى والاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برنامَج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

