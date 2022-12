نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم المتعثرين ejar لدعم الغير قادرين على سداد مستحقات السكن في المقال التالي

التسجيل في دعم المتعثرين وهو برنامج تم إصدار بقرار من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية رقم 405، يعمل على دعم المواطنين الغير قادرين على سداد مستحقات السكن لظروف خارجة عن إدراتهم، كما أوضح البرنامج الفئات التي يشملها برنامج دعم المتعثرين، كما أوضح عدد من الشروط للحصول على الدعم المقدم لسداد إيجار السكن. الفئات المشمولة في دعم المتعثرين أسرة المتوفي.

أسرة ضعيف القدرة المادية.

أسرة المريض.

أسرة السجين. شروط التسجيل في برنامج دعم المتعثرين أن يكون عقد الإيجار السكني موثق داخل شبكة الإيجار (عقد إيجار الموحد بصفته سندًا تنفيذيًا).

أن يصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل قاضي التنفيذ.

أن تكون الحالة ضمن الفئات المشمولة بالدعم: (أسرة السجين، أسرة المتوفي، أسرة المريض، ضعيف القدرة المادية).

صدور قرار من اللجنة في المنطقة عن نوع الدعم. يقوم البرنامج بتقديم الدعم للمستحقين دون الحاجة لتقديم أي طلب من قبل المستفيد، وذلك من خلال الربط التقني مع باقي الجهات ذات العلاقة. كم أقصى حد من المبالغ سيتم الدعم بها للحالة الواحدة؟ وهل هناك دعم جزئي أم يتم رفض الحالة؟ أوضح برنامج دعم المتعثرين من خلال الرد على استفسار أحد الموطنين الإجابة على هذا التساؤل، وجاء الرد كالتالي: أنه يتم تقديم الدعم الكلي أو الجزئي لمبلغ أجرة المسكن، وذلك وفقا لحالة المنفذ ضده، حيث إن دعم إيجار يخضع لسياسات ومعايير مطبقة من قبل اللجنة، فقد يتم تقديم الدعم والسداد لكامل المبلغ أو جزء منه فقط، وذلك حسب ما يصل إليه قرار اللجنة. مصادر تمويل برنامج الدعم السكني للمتعثرين الغير قادرين على السداد ما يخصص من ميزانية الدولة.

عوائد شبكة إيجار.

التبرعات والهبات.

الأوقاف. أهداف البرنامج يدعم هذا الدعم المواطنين السعوديين فقط وفق قرار مجلس الوزراء رقم 405، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة حالات تعثر المواطنين عن سداد أجرة المسكن، لمن ثبت عدم قدرتهم على السداد لأحد الأسباب الموضحة إما لوفاة او سجن أو مرض أو لضعف القدرة المادية على السداد، كما أوضح البرنامج أن الدعم المقدم يشمل الدعم السكني فقط وليس التجاري.

