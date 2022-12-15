نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مكافحة المخدرات وظائف نسائية وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الشروط المطلوبة لقبول النساء على رتبة جندي وجندي أول في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية ويمكن التعرف على شروط مكافحة المخدرات وظائف نسائية عند تسجيل الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف بعد إطلاق الوزارة لرابط التسجيل الرسمي لكي تتمكن المواطنات الراغبات في الالتحاق بالوظائف من استخدامه لإرسال الطلب.

علمًا بأن التسجيل يبدأ من يوم السبت الموافق 17 من شهر ديسمبر 2022 الجاري وينتهي التقديم في يوم 22 من نفس الشهر لهذا لا بد من المبادرة في تقديم الطلب وإرسال البيانات اللازمة.

شروط مكافحة المخدرات وظائف نسائية

أكدت الإدارة على أن التقديم لحملة الثانوية العامة من النساء أو الشهادات التي تعادلها في حال استخراجها من الخارج، كما يمكن القبول في الوظائف للحاصلين على دورة معتمدة سواء أكانت دبلوم أو بكالوريوس في تخصص الإحصاء، وتتمثل شروط مكافحة المخدرات وظائف نسائية في التالي:

المتقدمة يتعين أن تكون حاملة لشهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، ولكن تعطي الأولوية للحاصلات على المؤهلات الأعلى من ذلك.

ينبغي أن تكون حاملة للجنسية السعودية الأصل والمنشأ.

ومستثنى من الشرط السابق من نشأت مع الوالد خارج الوطن لخدمته.

أن يكون معروف عن المتقدمة حسن السير والسلوك وألا تكون من المتورطين في أي قضية من قضايا الأمانة والشرف.

الحصول على هوية وطنية سارية المدة عند التسجيل في وظائف عسكرية في مكافحة المخدرات.

ألا تكون المواطنة المتقدمة قد استطاعت التعيين من قبل في أي وظيفة عسكرية وتم فصلها مهما كانت الأسباب، وكذلك في المؤسسات الحكومية.

ألا تكون قد تزوجت من شخص أجنبي غير حامل للجنسية.

اجتياز كافة اختبارات القبول المطلوبة.

ويمكن التقديم من خلال الدخول إلى رابط بوابة أبشر الإلكترونية بعد الإعلان رسميًا عن فتح باب التسجيل.

وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات

أما عن الشهادات التي يتم تقديمها إلى الوزارة عند التسجيل في الوظائف فلا بد أن تكون صادرة من داخل السعودية، أو عند الحصول عليها من أي مؤسسة تعليمية بالخارج فلا بد أن تكون معتمدة وتقوم وزارة التعليم بالتصديق على الشهادات.