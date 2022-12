نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 2 مليون ريال من بنك البلاد ومميزات التمويل في المقال التالي

تمويل شخصي 2 مليون ريال من بنك البلاد ومميزات التمويل

يعد بنك البلاد من أهم البنوك الحكومية التي تمنح تمويلات سريعة في دقائق وفقاً لآخر تحديث، حيث تصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي بحد أقصى ويتمتع بنك البلاد بمميزات التمويل، والهدف من التقديم على التمويل هو الحصول على التمويل الشخصي هو سداد كافة احتياجات الأشخاص المتقدمين وخاصة سداد الديون، ويتمتع التمويل بالسداد على فترات طويلة تصل إلى 60 شهر، وأكد بنك البلاد من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق لدى المستفيدين، وكيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي بقيمة 2 مليون ريال سعودي من بنك البلاد بالخطوات. تمويل شخصي بقيمة 2 مليون ريال من بنك البلاد: تتنوع التمويلات الشخصية الذي يمكن الاستفادة منها بشكل متنوع، حيث يمكن الحصول على قيمة التمويل بمبلغ قدره 2 مليون ريال سعوديمن بنك البلاد، والهدف من الحصول على التمويل إتمام عملية الزواج، أو من خلال تأثيث منزلك أو بدفع أقساط التعليم لأبنائك أو مهما كانت احتياجك المالية، ويتمتع بنك البلاد بأفضل الطرق للحصول على التمويل بكل سهولة ويسر، وطلب تمويل المرابحة (سلع) بجميع أنواعه (تمويل شخصي – تمويل إضافي – إعادة التمويل). مميزات التمويل الشخصي: سرعة إجراءات التقديم للحصول على تمويل شخصي

تتوافق أحكام بنك البلاد مع أحكام الشريعة الإسلامية

السداد على فترات طويلة تصل إلى 60 شهر.

السداد المبكر

إمكانية الحصول على التمويل بقيمة 2 مليون ريال سعودي

بدون تحويل الراتب لعملاء البنك

إمكانية تمويل المتقاعدين الشروط والأحكام التي يجب توافرها لدى المستفيدين من بنك البلاد: أن يكون الراتب محول لدى بنك البلاد عمر المتقدم بحد أدنى 18 عام ولا يقل عن ذلك يكون العميل على رأس العمل لدى إحدى الجهات المعتمدة من قبل بنك البلاد لا يقل صافي دخل العميل الشهري حسب حاجته 3 آلاف ريال سعودي للشخص السعودي، و 3500 ريال سعودي للعملاء غير السعوديين. كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من بنك البلاد بالخطوات: الدخول على الرابط الرسمي بنك البلاد

اختيار أيقونة التمويل الشخصي

الضغط على أيقونة تقديم الطلب الآن

كتابة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها بشكل صحيح

التأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة إرسال

