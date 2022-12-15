نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية التقديم على وظائف عسكرية في مكافحة المخدرات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بفتح باب القبول في الوظائف الجديدة للنساء على رتبة جندي وجندي أول ويمكن التسجيل في بوابة أبشر للتوظيف حتى تحصل على فرصة التسجيل في وظائف عسكرية في مكافحة المخدرات الجديدة وهذا للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها لمن يرغب في التقديم على رتبة جندي، بينما جندي أول تحتاج إلى شهادة الثانوية ومؤهل دراسي معتمدة لمدة عام أو أكثر من ذلك، والحصول على دورة معتمدة أيضًا.

وأشارت المديرية إلى أن القبول في حال الدبلوم أو البكالوريوس للحاصلين على دورات معتمدة في تخصص الإحصاء، ودعت إلى التعرف على جميع الشروط المطلوبة والأوراق الرسمية التي يتعين تقديمها للقبول.

التقديم على وظائف عسكرية في مكافحة المخدرات

أكدت المديرية على أن فتح باب التقديم سيكون حتى يوم 22 من شهر ديسمبر لعام 2022 الجاري، ويمكن التقديم على وظائف عسكرية في مكافحة المخدرات من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط بوابة أبشر للتوظيف.

اختيار تبويب تسجيل الدخول.

كتابة المعلومات الخاصة بحسابك في الموقع إذا كان لديك أو الدخول بالنفاذ الوطني الموحد.

اختر الوظيفة المتاحة التي تريد التسجيل بها.

ثم رفع السيرة الذاتية.

تقديم نسخة من الأوراق المطلوبة للتحقق.

يليها إدخال المعلومات المطلوبة.

يُرسل الطلب بعد ذلك إلى المديرية كي تقوم بمراجعته، والكوادر التي تستحق القبول ستحصل على إشعار بالموافقة المبدئية ويليها مرحلة الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات سيحصل المستفيد على الموافقة النهائية والحصول على الوظيفة بناءً على شروط مكافحة المخدرات وظائف نسائية.

تعليمات القبول في وظائف مكافحة المخدرات

أوضحت المديرية أن جميع الطلبات التي تُرسل إليها لا بد أن تكون دقيقة في البيانات، وإلا في حال كان هناك اختلاف في المعلومات سيتم استبعاد الطلب وعدم القبول في الوظائف الجديدة للمواطنات الحاصلين على الجنسية السعودية الأصل والمنشأ باستثناء من نشأت مع والديها من أجل خدمة الوطن خارج المملكة العربية السعودية، ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل عن الشروط المطلوبة من خلال رابط موقع التقديم الإلكتروني بعد الاستعلام عن متى يفتح تقديم مكافحة المخدرات 1444.