بالتقسيط.. اشتري ايفون 13 برو ماكس بدفع 100 ريال فقط شهرياً

يعد هاتف ايفون بروماكس من أفضل الهواتف التي تم تصنيعها من قبل شركة أيفون كما أنه يتوفر به العديد من المزايا المهمة التي تجعله هو الخيار الأفضل لعدد كبير من المستخدمين، ويتساءل العديد من الأشخاص عن افضل طريقة لشراء ايفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير، ويتم تقسيط بفترة سداد 36 شهرا وبمبلغ 100 ريال فقط شهرياً، حتى يتمكنوا من اقتناء هاتف أحلامهم دون الحاجة إلى دفع مبلغ مالي كبير، وسوف نوضح جميع التفاصيل كالتالي. كيفية التقديم للحصول علي ايفون 13 برو ماكس حرصت مكتبة جرير على تقديم أفضل الأجهزة سواء كانت هاتف أو غير ذلك بأفضل الأسعار، كما أنها تمكنت من عرض نسبة خصم قد تصل إلي 9% على كافة الهواتف الموجودة لديهم، ومن هذه الهواتف أيفون 13 برو ماكس التي يعتبر هو الخيار المميز لدى العديد من الأشخاص، كما يمكن الحصول علي ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط دفع 100 ريال فقط شهرياً، وحتى تتمكن من شرائه يجب التعرف على أبرز الشروط التي وضعتها المكتبة منها الآتي: لابد من اختيار خطة التقسيط التي تتناسب مع أهم الشروط والأحكام التي وضعتها مكتبة جرير.

لابد من ألا تزيد مبلغ المقتنيات الخاصة بك من المكتبة عن 30 ألف ريال سعودي.

يمكن تقديم طلب التقسيط بعدة طرق سواء من خلال الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير أو من خلال الذهاب إلي أي فرع من فروع المكتبة.

يمكنك تقديم الطلب الخاص بك والحصول على موافقة مبدئية من خلال الموقع الرسمي لمكتبة جرير، ويمكن اختيار نظام التقسيط أتي يتناسب معك من أنظمة مختلفة وضعتها المكتبة ما هي مميزات ايفون 13 برو ماكس علي الرغم من أنه الخيار الأفضل لدي العديد من الأشخاص، إلا أن هناك بعض المميزات التي لا تعرف عنها شيئاً بالنسبة للكثير من الأشخاص، منها الآتي: يعتبر من الهواتف الذكية التي يمكن استخدامها في الشبكات المختلفة حتى الجيل الخامس. من أفضل الهواتف التي تم تصنيعها لتكون ضد الصدمات و الغبار والماء والأتربة. يوجد في الهاتف مكبرات صوت واضحة ورائعه يمكنك سماع منها الأصوات بنقاء. يوجد في الهاتف أسرع معالج مما يتيح لك تحميل الألعاب بسرعة فائقة عند استخدامها.

