وظائف مكافحة المخدرات 2023 وظائف عسكرية للنساء برتبة جندي و جندي أول

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات. وذلك على الوظيفة العسكرية للنساء برتبة جندي وجندي أول. وذلك وفقا لبعض من الشروط الأساسية التي وضعتها الإدارة العامة للقبول المركزي . والتفاصيل الأساسية اللازم التعرف عليها للتقديم لوظائف مكافحة المخدرات 2023. وقد أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن الوظائف المتاح التقديم والقبول فيها الآن بمديرية مكافحة المخدرات هي وظائف عسكرية للنساء.ويمكنكم الآن الإطلاع على كافة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمات وآخر موعد للتقديم وطريقة التقديم بوظائف وزارة الداخلية للنساء 1444.

وظائف مكافحة المخدرات 1444 للنساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتقديم على وظيفة جندي وجندي أول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وتتمثل الوظائف المتاحة للمتقدمات بحسب التالي.

رتبة جندي أول : المؤهل المطلوب فيها شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى مؤهل علمي معتمد ( دبلوم أو بكالريوس في مجال الإحصاء) لمدة سنة فأكثر.

رتبة جندي : المؤهل المطلوب شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

شروط وظائف مديرية مكافحة المخدرات السعودية للنساء 2023

بالنسبة للشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمات لوظائف مكافحة المخدرات العسكرية سواء رتبة جندي أو جندي أول، فلا بد من توافر الشروط التالية.