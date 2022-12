نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمنحك منصة سلفة الالكترونية اسرع تمويل ميسر و بدون تحويل راتب في ربع ساعة فقط في المقال التالي

منصة سلفة الالكترونية تمنح العديد من المستفيدين تمويل فوري وسريع سريع يصل الى 5000 ريال سعودى . منصة سلفة لديها العديد من المزايا المتنوعة والتى تتمثل أن لها سرعة الاستجابة في قبوله لطلب التمويل الخاص بالمواطن السعودي وتمنحة ايضا التمويل دون الحاجة الى تحويل الراتب او وجود كفيل وايضا لا تفرض على العميل تحويل الراتب مثل ما يفعله الكثير من البنوك السعودية .منصة سلفة تتعامل مع أكبر عدد من البنوك السعودية وذلك من اجل توفير جميع الاحتياجات الشخصية والاسرية للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية كما أنها تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها .فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية وأهم شروط منصة سلفة . تعرف على كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة الالكتروني للحصول على تمويل منصة سلفة الالكترونية . قم باتباع الخطوات التالية وهى خطوات بسيطة تتمثل فى الاتى : اولا : الدخول الى الرابط الاساسى لمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : عليك تسجيل الدخول الى منصة سلفة الالكترونية ثم كتابة كل البيانات الخاصة بك مثل : اسمك رباعيا ، رقم الهوية الوطنية ، البريد الإلكتروني ، كلمة السر .

ثالثا : قم بالضغط على طلب التمويل ثم عليك تحديد فترة السداد المناسبة لك وايضا قيمة التمويل التى ترغب فيها .

رابعا : قم بالضغط على طلب السلفة بعد الموافقة على كافة شروط وأحكام منصة سلفة وانتظر رسالة التأكيد . اهم شروط التمويل من منصة سلفة الالكترونية منصة سلفة الالكترونية كشفت لجميع المواطنين السعوديين الكثير من الشروط اللازمة للحصول على اسرع تمويل منها ومن أهمها : اولا : يجب ان يكون من المواطنين السعوديين الحاصلين على الجنسية السعودية .

ثانيا : ينبغي على المواطن السعودي أن يكون مقيما اقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية .

ثالثا : يشترط ان يكون العمر للمتقدم ما بين 18 عاما و 60 عاما .

رابعا : يشترط أن يكون لديه عمل أيا كان في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة وبالنسبة لمدة العمل لا تقل مدة عمله في القطاع الحكومي عن 3 شهور وفى القطاع الخاص لا تقل عن 6 شهور .

خامسا : يشترط ألا يقل راتبه عن 5 آلاف ريال سعودي للحصول على التمويل . اخيرا وليس بأخرا نتمني ان نكون قد اوضحنا شروط وطريقة التسجيل في منصة سلفة الالكترونية بصورة ميسرة علي كافة المتقدمين . لكل متابعينا عبر موقعنا موقع ثقفني نتمني ان تكون مقالتنا نالت اعجابكم . لكم منا جميعا دوام النجاح والتوفيق .

