بالتقسيط 200 ألف بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بموافقة فورية لدى التيسير للتمويل

بالتقسيط الميسر حتى مبلغ 200 ألف ريال سعودي لمدة زمنية تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة فورية وسريعة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة عن طريق شركة التيسير للتمويل داخل أراضي السعودية حيث أتاحت الشركة العديد من المميزات التمويلية المقدمة للأفراد ومنها الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل غارم كذلك يمكن الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة لجميع العملاء في المملكة ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات اللازمة للتمويل الشخصي التابع إلى شركة التيسير للتمويل داخل السعودية. كافة الشروط للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل في الوقت الراهن شركة التيسير للتمويل وفرت التمويل الشخصي حتى مبلغ مائتين ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لمدة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر ولكن للحصول على تلك المزايا التمويلية المتوفرة للأفراد بالشركة لابد من توفير كافة الشروط والأحكام الواجبة للتمويل كما يلي بالتفصيل: يشترط الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل توفير دخل أو راتب شهري يبدأ من 3800 ريال سعودي إذا كان المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يتطلب تمويل شركة التيسير توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 7000 ريال سعودي إذا كان المتقدم من المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

لابد من توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 19 عام على الأقل لدى شركة التيسير للتمويل.

لابد من توفير فترة خدمة بالعمل تبلغ حوالي ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي.

إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص لابد من توفير مدة خدمة داخل العمل لا تقل عن ستة أشهر فقط لا غير.

كذلك المقيمين من الجنسيات المختلفة الأخرى بالمملكة مطلوب منهم مدة خدمة داخل العمل تبلغ حوالي عام كامل. ما هي مزايا برنامج التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل في السعودية تمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية عن طريق شركة التيسير للتمويل في السعودية.

كذلك التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بفترة سداد ميسرة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

التمويل الشخصي بموافقة فورية للسعودي والمقيم لدى شركة التيسير للتمويل.

إيداع فوري لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين بعد توفير الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل.

تمويل بهامش ربح منافس لكافة العملاء لدى شركة التيسير للتمويل.

