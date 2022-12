نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في مرسول كمندوب.. طريقة التسجيل في mrsool في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في مرسول كمندوب.. طريقة التسجيل في mrsool - ثقفني

التقديم في مرسول كمندوب هي واحدة من الفرص التي تم توفيرها كعمل إضافي في تطبيق مرسول لكل من يمتلك مركبة ويصل عمره فوق 18 عامًا، حيث يستطيع أي شخص التسجيل في التطبيق والبدء في العمل والقيام بتوصيل الطلبات للمنازل بكل سهولة، ويوفر مرسول ميزة الحصول على دخل إضافي خلال وقت الفراغ، ويتم التسجيل في تطبيق مرسول كمندوب من خلال توافر بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في كل شخص يرغب في التسجيل، ويتم التقديم في التطبيق بواسطة خطوات إلكترونية بسيطة لجميع المستفيدين، لذا سوف نوفر لكم رابط التقديم في مرسول كمندوب. التقديم في مرسول كمندوب يتم التقديم في مرسول كمندوب من أجل العمل علي توصيل الطلبات إلى المنزل من المتجر، ويتم التقديم من خلال الطريقة التالية: يجب أن يقوم كل مستفيد بتحميل تطبيق مرسول.

تحديد الاختيار علي تبويب (كيف انضم لمرسول).

بعدها يتم تسجيل الحسابات البنكية أو حساب STC.

إدخال المؤهل في المكان المخصص للتعليم.

إضافة ورفع جميع المستندات المطلوبة من جانب التطبيق.

بعدها يعمل التطبيق علي توثيق الحساب الخاص بكل مستفيد من التطبيق.

بعد التسجيل سوف يتم وصول رابط مخصص للتفعيل يكون خاص بمرسول والبدء في العمل. شروط التسجيل في تطبيق مرسول تطبيق مرسول هو أحد التطبيقات المعروفة بتوصيل الطلبات من المتاجر إلى المنزل بالمملكة العربية السعودية، ويستطيع كل فرد تقديم طلب والعمل كمندوب توصيل، ولكن بتوافر الشروط التالية: توفر رخصة قيادة سارية الصلاحية.

توافر سيارة خاصة.

خلال التسجيل يجب أن يكون العمر أكبر من 18 سنة.

توفر بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة للوافد.

السكن الأساسي يجب أن يكون في مدينة الرياض أو جدة أو مكة أو بالمدينة المنورة أو بإحدى المدن المتوفر بها خدمات مرسول. مميزات العمل مع مرسول يتم إصدار الفواتير الخاصة بالمشتريات الذي يخص حساب العميل.

يمكن أن يتم تحويل من حساب مرسول إلى حساب الشخص الموظف بشكل مباشر عند الدفع إلكترونيًا دون أن يتم الانتظار فترة من أجل تحويل المبلغ.

يتوفر أن يتم اختيار الطلب المناسب مع سعر التوصيل.

يمكن الدفع من خلال طرق متنوعة وسريعة مثل paypal و STCpay.

يتم قبول كافة السيارات في مرسول بجميع أنواعها المتنوعة.

