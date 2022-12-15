نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع وظائف مكافحة المخدرات نساء تقديم مكافحة المخدرات جندي وجندي أول في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط موقع وظائف مكافحة المخدرات أعلن من خلاله عن الحاجة إلي التعيين علي وظائف جندي وجندي أول . نساء ويتاح تقديم وظائف مكافحة المخدرات بعد التصريح المعلن من المديرية العامة لمكافحة المخدرات . كما أن وظائف مكافحة المخدرات نساء والتي تشرف عليها الإدارة العامة للقبول المركزي الخاضعة لوزارة الداخلية . السعودية صرحت عن فتح تقديم وظائف مكافحة المخدرات من اليوم لكافة النساء السعوديات . كما يتاح التقديم علي الوظائف وفقاً إلي شروط وظائف مكافحة المخدرات المعلنة من وزارة الداخلية السعودية وعبر السطور التالية من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل وظائف مكافحة المخدرات .
رابط موقع وظائف مكافحة المخدرات يعلن تفاصيل الوظائف
جاءت تفاصيل وظائف مكافحة المخدرات نساء وفقاً لما تم التصريح به من المديرية العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للتالي :-
- موقع وظائف مكافحة المخدرات يعلن عن حاجة التعيين علي رتبة جندي .
- كما يجب علي المتقدمة إلي وظائف مكافحة المخدرات أن تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها .
- كذلك بجانب وظيفة جندي أول وشروط وظائف مكافحة المخدرات يجب الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
- كما ضمن ضوابط وظائف مكافحة المخدرات لرتبة جندي أول يجب الحصول علي مؤهل علمي معتمدة لمدة عام وأكثر .
- في تخصص الإحصاء اشترطت وظائف مكافحة المخدرات أن تكون المتقدمة حاصلة علي دورة معتمدة (دبلوم ، بكالوريوس ) .
رابط موقع وظائف مكافحة المخدرات يعلن عن الشروط التفصيلية للوظائف
- شرط الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من حصلت علي مؤهل جامعي .
- كما أن شروط وظائف مكافحة المخدرات وضحت للمتقدمة أن تكون سعودية الجنسية الأصل والمنشأ .
- كذلك بجانب إعلان الاستثناء لمن هن نشأن مع والديهم خارج السعودية أثناء خدمة الدولة .
- وظائف مكافحة المخدرات نساء شرطت علي المتقدمات أن تكون حسنة السير والسلوك .
- كما يجب أن لا يكون صدر أي أحكام ضد المتقدمة سواء جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة .
- موقع وظائف مكافحة المخدرات أعلن أيضاً امتلاك هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية عند تقديم وظائف مكافحة المخدرات .
- أن لا يكون قد سبق التعيين علي أي وظائف خاضعة للنظام العسكري السعودي أو أنهت الخدمة الخاصة بها في أي . مركز أو معهد عسكري لأي أسباب راجعة للمؤسسات والمعاهد .
- كما أن تقديم وظائف مكافحة المخدرات شرط أساسي أن لا تكون المتقدمة من غير السعودي .
- أي شهادة صادرة خارج السعودية يتم معادلتها من وزارة التعليم ويتم تصديقها .
موعد تقديم وظائف مكافحة المخدرات
أعلن علي رابط موقع وظائف مكافحة المخدرات عن الموعد المحدد للتقديم علي وظائف مكافحة المخدرات . سيكون بدايةً من يوم 17 / 12 / 2022 حتي يوم 22 / 12 2022 . كما يتم التقديم عبر موقع وظائف مكافحة المخدرات أبشر للتوظيف الرسمي وهو الخاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السعودية .
رابط موقع وظائف مكافحة المخدرات والذي يبدأ التقديم عليه من يوم 17 من الشهر الجاري ويستمر حتي يوم 22 . من نفس الشهر عبر موقع وظائف مكافحة المخدرات والمرفق داخل سطور مقال “موقع ثقفني” . وكما تم التوضيح أيضاً عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” المواعيد الخاصة بتقديم وظائف مكافحة المخدرات .
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