كيف ادخل منصة مدرستي madrasati من الجوال و الكمبيوتر 1444 وطريقة دخول الحصص

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عمر شويل - جدة كيف ادخل منصة مدرستي للاستفادة من الأدوات التي أضافتها وزارة التربية والتعليم السعودية في المنصة للمعلم والطالب، فقد أصبحت منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد عليها الحكومة السعودية التعليم عن بعد، وكانت هي حلقة التواصل الأولى بين الطلاب والمدرسة والمعلمين، وهناك أكثر من 2 مليون طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية (الابتدائي، المتوسط، الثانوية) ويجب على جميع الطلاب التسجيل في المنصة لدخول الحصص وشرح الدروس وحل الواجبات واستخراج النتائج و الشهادات، ولذلك سنقدم لكم طريقة الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من الجوال و الكمبيوتر.

كيف ادخل منصة مدرستي من الجوال

يسمح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور و المعلمين والمدير تسجيل حساب على منصة مدرستي وذلك للاستفادة من أدوات المنصة، ولذلك هناك الكثيرين الذين يتساءلون حول طريقة الدخول إلى المنصة عن طريق الجوال وهي بالخطوات التالية:

أولا قم بالتوجه إلي رابط منصة مدرستي الدخول عليه.

بعد ذلك سيظهر أمامك صفحة التسجيل قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول من حساب مايكروسوفت للطالب.

سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

كما حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية على توفير تطبيق مدرستي وذلك من أجل الدخول على المنصة بشكل أسرع كل ما عليك هو تحميل التطبيق و تسجيل الدخول.

طريقة دخول منصة مدرستي لولي الأمر

كما يسمح أيضا لولي الأمر التسجيل في المنصة ولذلك لمتابعة الطلاب ومعرفة مستواهم الدراسي والدرجات التي يحصلون عليها، طريقة دخول ولي الأمر هي:

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

ثم قم بتسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة انك لست روبوت.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

على الفور سيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية ويمكن الدخول إلى الأداة التي تريدها.

كيف ادخل على منصة مدرستي عن طريق توكلنا

هناك طريقة أخرى للدخول إلى منصة مدرستي وهي من خلال تطبيق توكلنا والطريقة هي:

أولا الدخول إلى تطبيق توكلنا.

قم بالنقر على أيقونة الخدمات.

سيظهر مجموعة من الخيارات قم بالضغط على بيانات منصة مدرستي.

قم بإدخال اسم المستخدم.

الضغط على إرسال كلمة المرور.

سيتم إرسال كلمة المرور في رسالة نصية.

قم بإدخالها في المربع المخصص له.

ثم الضغط على تسجيل.

التوجه إلى منصة مدرستي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

طريقة الدخول على منصة مدرستي عن طريق الكمبيوتر

سنوضح لكم خطوات الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الكمبيوتر وهى:

الذهاب إلى منصة مدرستي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

طريقة دخول الحصص في منصة مدرستي

كما أصبحت التربية والتعليم تعتمد نظام التعليم عن بعد لطلاب ويقام من خلال منصة مدرستي، ويمكن للطلاب الدخول إلى الحصص والدروس والمشاركة مع المعلم، وطريقة الدخول هي: