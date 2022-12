نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا شروط التقديم لوظائف المخدرات 1444 نساء على رتبة جندي/ جندي أول عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنا شروط التقديم لوظائف المخدرات 1444 نساء على رتبة جندي/ جندي أول عبر jobs.sa

تبحث النساء الآن عن شروط التقديم لوظائف المخدرات 1444 والتي تم الإعلان عنها اليوم، من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأعلنت أن رابط تقديم وظائف المخدرات سوف يكون متاح بداية من يوم السبت القادم الموافق ر17 ديسمبر الجاري، ونحن سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، أهم الشروط العامة للتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للعنصر النسائي حتى يتم معرفة متطلبات الإعلان. كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف العسكرية على رتبة “جندي أول/ جندي”، من النساء حملة الشهادة الثانوية العامة وما فوقها واشترطت الإدارة أن تكون البيانات المسجلة في طلب التوظيف مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، حتى لا تقوم باستبعاد الطلب حال تم وجود بيانات غير دقيقة. شروط التقديم لوظائف المخدرات 1444 نساء يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من نشأة مع والديها خارج البلاد أثناء خدمة الوطن.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة على الأقل للتقديم على وظيفة جندي والمؤهل الأعلى للتقديم على رتبة جندي أول.

حسن السير والسلوك ولا تكون قد تم الحكم عليها في أي قضية من القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظائف.

لا يجب أن تكون المتقدمة تعاني من أي أمراض مزمنة تعيقها عن تأدية واجبها ومتطلبات الوظيفة.

في حال أن كانت متزوجة يشترط أن يكون الزوج سعودي الجنسية والأصل.

يجب أن لا يكون المتقدمة تعمل في أي جهة حكومية. موعد التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء أعلنت الإدارة العامة للقبول أن بداية التسجيل في الوظائف المعلن عنها، من يوم السبت القادم الموافق 17 ديسمبر 2022،ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 22 من نفس الشهر ديسمبر 2022 عبر موقع أبشر توظيف. طريقة التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات نساء الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على كلمة الوظائف المتاحة ا؟لآن وتحديد وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1444.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية ويجب تحري الدقة في البيانات المسجلة.

بعد التأكد من البيانات أنقر على تأكيد البيانات وقم بإرسال الطلب ثم أطبع الطلب وأحتفظ برقم الطلب.

