حجز موعد بدل فاقد هوية وطنية في منصة أبشر absher

حجز موعد بدل فاقد هوية وطنية هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، فهي خدمة إلكترونية سريعة توفرها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من أجل تمكين المستفيد من الإبلاغ عن فقد الهوية الوطنية، أو فقد سجل الأسرة، أو فقدان شهادة الميلاد، أو شهادة الوفاة، وقد أوضحت الوزارة أن التقديم علي خدمة تبليغ عن فاقد هي خدمة متوفرة لجميع المواطنين في المملكة من مواطنين سعوديين ووافدين أيضاً، ويتم حجز الموعد من خلال منصة الوزارة الإلكترونية، وعبر خطوات إلكترونية سوف نوضح لجميع الأفراد طريقة حجز موعد بدل فاقد هوية وطنية. حجز موعد بدل فاقد هوية وطنية أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بأنه يمكن لجميع المواطنين في المملكة حجز موعد بدل فاقد هوية وطنية، بتنفيذ الخطوات التالية: يجب الدخول إلي موقع الخدمة التالي: منصة أبشر.

يجب أن يتم الاختيار من قائمة الأحوال المدنية خدمة (الإبلاغ عن الوثائق المفقودة).

تطلب المنصة أن يقوم المستخدم باستكمال الخطوات.

تسجيل الوثيقة إما مفقود أو مسروق.

ثم القيام بحجز موعد من بين المواعيد المتاحة في المنصة.

تحديد الغرض من الذهاب سواء لطلب إصدار وثيقة بدل فاقد أو مسروق.

الضغط علي تأكيد الموعد ثم الذهاب لمكتب الأحوال الذي تم اختياره في الموعد المحدد. منصة أبشر تسجيل دخول يستطيع أي مواطن مقيم علي أرض المملكة إنهاء العديد من المعاملات اليومية الخاصة به، عن طريق منصة أبشر من خلال تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: زيارة الموقع الإلكتروني التالي: (بوابة أبشر).

النقر علي دخول البوابة من خلال اختيار (أفراد).

يحتاج المستفيد إلى إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

ثم الضغط علي تسجيل دخول المنصة. رقم خدمة عملاء وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وفرت وزارة الداخلية الأرقام التالية لخدمة العملاء (920022133 أو 00966112297700) من أجل مساعدة جميع المواطنين من تقديم الاستعلامات والاستفسارات المختلفة، ويتم ذلك خلال مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ من تمام الساعة 07:30 صباحاً حتي تمام الساعة 02:30 مساءً، ولذلك لجميع المواطنين والمقيمين علي أراضي المملكة.

