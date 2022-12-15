نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [مباشر للأفراد] خطوات فتح حساب الراجحي اون لاين من الجوال بأكثر من طريقة والتوثيق عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي العديد من المزايا للمواطنين السعوديين والمقيمين، وقد أطلق البنك خدمة جديدة تسمى [مباشر للأفراد] يمكن من خلالها فتح حساب الراجحي أون لاين عبر الإنترنت بطرق متعددة من الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.

وبعد تصريح خمة عملاء الراجحي عن سهولة فتح حساب فردى للعملاء بسهولة، ويتمكن للعملاء القيام بمتابعة حساباته ودفع الفواتير. ومتابعة معاملاته المالية من خلال رابط موقع بك الراجحي الرسمي.

ويمكن للعميل الحصول على كشف حساب شهري خاص به، ومن أفضل المزايا الأخرى التي يقدمها المصرف فتح حساب للأطفال، وفتح حساب ثان، وتستطيع من خلال متابعة السطور التالية التعرف على خطوات فتح حساب الراجحي اون لاين.

شروط فتح حساب الراجحي 1444

كشف مصرف الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين الراغبين في فتح حساب بنكي بمصرف الراجحي، بعض الشروط والضوابط التي من خلال الالتزام بها، يتمكن من فتح حساب اون لاين:

أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة هوية مقيم أو بطاقة هوية وطنية. يجب أن يكون المتقدمون لحسابات البالغين أكبر من 18 عامًا، ويجب ألا يقل عمر القاصرين عن 15 عامًا لفتح الحساب. رقم الهاتف المحمول المستخدم للتسجيل صادر عن شركة سعودية ومسجل لدى الشركة باسم مقدم الطلب. يجب مطابقة بيانات التسجيل مع بيانات صاحب الحساب واملأ عنوان السكن الصحيح. يجب ألا يكون لصاحب الحساب الجديد حساب سابق لدى البنك.

فتح حساب الراجحي اون لاين

لتتمكن من فتح حساب الراجحي 1444 اون لاين دون الذهاب الي المقر الرسمي للبنك، يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي بواسطة هذا الرابط.

قم بالضغط على تبويب “أفراد”.

بعد ذلك يجب الضغط على تبويب فتح حساب جديد.

أدخل البريد الإلكتروني للمستخدم وكلمة المرور.

يفتح لك المتصفح صفحة البيانات يجب تدوين جميع البيانات الشخصية بدقة.

قم بتدوين رقم جوال المستخدم، ثم الضغط على تبويب التالي.

لتسجيل البيانات والتأكد من صحتها، يتم نقل المستخدمين إلى منصة أبشر.

علاوة على ذلك؛ بعد التأكد من صحة البيانات ومطابقتها للمعلومات الموجودة على المنصة. سيتم إرسال رسالة للمستخدم بقبول طلب فتح الحساب.

فتح حساب في بنك الراجحي دون زيارة الفرع

تحديث رقم الهاتف الخاص في حساب الراجحي

في حال تغيير الرقم يتم تحديث رقم الهاتف المسجل في حساب الراجحي على النحو التالي: