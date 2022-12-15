رابط وظائف مكافحة المخدرات نساء 1444 التقديم على الوظائف العسكرية عبر jobs.sa

رابط وظائف مكافحة المخدرات نساء 1444، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية على رتبة “جندي أول، جندي” على الكادر النسائي، وذلك للحاصلات على شهادة الثانوية العامة فأعلي، على أن تتوافر لدي المتقدمة شروط التسجيل والقبول على الوظائف العسكرية، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان وظائف الحرس الوطني على بند الصيانة والتشغيل، وذلك ضمن توجيهات القيادة السعودية بتوفير وظائف للشباب السعودي بمختلف المجالات، والاستفادة من الكوادر والكفاءات الوطنية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نوفر لكم الرابط الرسمي للتقديم، كما نستعرض معكم تفاصيل التقديم على الوظائف المطلوبة خلال السطور التالية.

رابط وظائف مكافحة المخدرات نساء 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

اختيار الوظائف المتاحة.

تحديد وظائف مكافحة المخدرات.

كتابة بيانات المتقدمة كاملة وصحيحة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

الضغط على حفظ.

النقر على إرسال الطلب.

الاحتفاظ برقم الطلب لمعرفة النتيجة والمراجعة حال القبول المبدئي.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات نساء 1444

يبدأ التقديم على وظائف مكافحة المخدرات من يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجاري، الموافق 23 جمادي الأول 1444، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، الموافق 28 جمادي الأول 1444، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط والخطوات الموضحة بعاليه، مع ضرورة الالتزام بملء البيانات كاملة وصحيحة حتي لا يتم الاستبعاد من القبول حال وجود اختلاف في البيانات.

شروط التقديم