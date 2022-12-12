نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل:- اعلان سعر البنزين فى السعودية لشهر ديسمبر 2022 من ارامكو اليوم الثلاثاء 13/12/2022 بنزين 91 و95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين فى السعودية لشهر ديسمبر 2022 المعلنة من أرامكو والتي يتابعها عدد كبير من سكان المملكة العربية السعودية، حيث تجري الان الشركة المراجعة الدورية التي تطبق على أسعار الطاقة وكافة الموارد من خلال متابعُة ستعلن رسمياً للعلن بعد ساعات قليلة من الآن فى مراجعة تخضع لسياسات خاصة من خلالها يتم التوصل للسعر العادل أسعار المنتجات البترولية

سعر البنزين فى السعودية لشهر ديسمبر 2022

بدء الترقب فى الشارع السعودي يتزايد، حيث لم يعد يتبقى على اعلان جدول أسعار البنزين الجديد فى المملكة العربية السعودية إلا ساعات، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي من المقرر من خلاله على ان يتم بيان أسعار المواد البترولية الجديدة والتي بالفعل تؤثر تأثير مباشر على الحركة الاقتصادية السعودية فى حال حدوث اي تغيير فى هذا الإعلان فى حال ارتفعت الأسعار أو انخفضت، على الرغم على ان الأسعار لم تتأثر كثيراً بعد موجة الثبات التي اتبعتها المملكة العربية السعودية على أسعار جميع المنتجات البترولية سواء على بنزين 91 او 95 او الديزل او الكيروسين، على ان نتابع على غرار هذا الامر اجدد التحديثات الخاصة بجميع تلك الأسعار حيث سيتم بيان اسعار شهر ديسمبر مساء الغد ليتم العمل بتلك الاسعار بداية من اليوم الحادي عشر من ديسمبر

جدول آخر تحديثات أسعار الطاقة فى المملكة العربية السعودية

الان نوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري جدول أسعار المنتجات البترولية على مستوى بنزين 91 او 95 او الديزل او المسال او الكيروسين وفقاً اخر تعديل معلن من قبل شركة أرامكو والذي جاء على النحو التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لتر

ليتم العمل بالاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلي فى الساعات القادمة دون المساس بها حتي يتم تعديل تعريفة البنزين فى جميع الاسواق السعودية فى اليوم الحادي عشر من ديسمبر على التحديثات الجديدة التي سنوافيكم بها فور ان يتم الاعلان عنها

ارامكو تعلن اسعار البنزين

اليوم ارامكو تعقد المؤتمر الصحفي المرتقب الذي من خلاله سيتم الاعلان عن اسعار منتجات الطاقة الجديدة فى الاسواق السعودية والتي من المتوقع ان يتم تثبيتها بعدما تم تثبيت اسعار الوقود والطاقة اكثر من شهر، على ان نتابع مع حضراتكم نتائج المؤتمر الصفحي من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تحديث اسعار البنزين فى السعودية

تم بيان مساء يوم الامس السبت الموافق ميلادياً اليوم العاشر من ديسمبر بياناً فيما يتعلق بأسعار المواد البترولية الخاصة باسعار بنزين 91 او بنزين 95 او زيت المسال او الديزل، حتي يعاد من جديد اعادة النظر فى تلك الاسعار فى الشهر المقبل لتشير شركة ارامكو على ان الاسعار قد تم تثبيتها فى جميع المحطات بدون اي تعديل او تغيير، حيث اعلنت شركة ارامكو مساء يوم السبت الموافق ميلادياً اليوم العاشر من ديسمبر جدول اسعار البنزين مشيرة على ان لامساس على اي تسعيرة من تسعيرات من منتجات الطاقة فى المملكة العربية السعودية، علي ان تطبق تلك الاسعار بالشكل المعلن من قبل ارامكو حتي يعاد النظر فى قائمة الاسعار فى مساء يوم الثلاثاء الذي سيوافق يوم 10 ديسمبر لعام 2023