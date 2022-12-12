آخر موعد لاسقاط المركبات 1444 وكيفية تجديد الاستمارة للمركبة عن طريق ابشر 1444

آخر موعد لاسقاط المركبات وكيفية تجديد الاستمارة للمركبة عن طريق ابشر 1444، فقد تمت خدمة تحديد الاستمارة للمركبة واحدة من الخدمات الهامة التي يحتاج إليها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتقديمها الحكومة السعودية الاشخاص ليتم القيام بها بشكل الكتروني من خلال منصة أبشر، ضمن عدد كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة الكترونيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور طريقة تجديد الاستمارة للمركبة عن طريق أبشر.

كيفية تجديد الاستمارة للمركبة عن طريق ابشر 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية كذلك القيام بالعمل على تجديد استمارة السيارة الكترونيا، وذلك من خلال منصة أبشر، وهي المنصة التابعة الى وزارة الداخلية السعودية لتقديم هذه الخدمة، ضمن توجه الحكومة الى تقديم كافة الخدمات الاشخاص بشكل الكتروني توفيرا للوقت والجهد، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يتم التوجه مباشرة إلى منصة أبشر الالكترونية https://www.absher.sa/.

بعد ذلك يتم اختيار الأفراد من الصفحة الرئيسية الموجودة عبر المنصة.

بعد ذلك يتم ادخال بيانات تسجيل الدخول التي تتمثل في ادخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ثم القيام بتسجيل المرور.

بعد ذلك يتم إدخال الرمز المرئي للتحقق، ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.

يتم اختيار اخدمات المركبات.

ثم يتم الضغط على خدمة تجديد رخصة سير، وذلك من ضمن قائمة الخدمات.

ثم يتم اختيار الضغط على خدمة تجديد استمارة المركبة، ومن ثم يتم الضغط على خيار موافق على شروط وأحكام تجديد استمارة المركبة.

يتم متابعة كافة التعليمات، وذلك حتى يتم العمل على تجديد الاستمارة.

آخر موعد لاسقاط المركبات 1444

عبر خدمة اسقاط المركبات التي اطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر المملكة العربية السعودية أعلن عن الموعد النهائي لإسقاط المركبات الذي سيكون يوم 1 مارس 2023، الخدمة مجانية خلال تلك المدة ، حيث يتم إسقاط كافة السيارات بمختلف أنواعها وأحجامها لذا يجب على مالكي السيارات والقوراب القديمة المراد إسقاطها أن يتم نقل الملكية إلى أحد مكابس الحديد الرسمية أو مراكز التشليح.

شروط تجديد استمارة السيارة 2022

وقد اشارت وزارة الداخلية السعودية، الى تحديد عدد من الشروط والضوابط، التي من الضروري ان يتم توافرها حتى يتم تجديد استمارة المركبة، والتي تتمثل فيما يلي: