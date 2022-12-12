ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية najiz

ناجز الاستعلام عن قضية، هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الوزارة خدمة إلكترونية من خلالها يمكن التعرف علي جميع التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالقضايا الخاصة بكل مستفيد، مثل التعرف علي موعد القضية، والتوقيت الخاص بها، وتاريخها، والتعرف علي تفاصيل المكتب القضائي، ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم الهوية في المكان المخصص لذلك عن طريق ناجز، ويتم ذلك بكل سهولة ويُسر دون شرط الحاجة للتوجه إلى أي من مكاتب ومقرات وزارة العدل بالسعودية، وسوف نوفر لكم رابط ناجز الاستعلام عن قضية.

ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية

كشفت وزارة العدل عن رابط ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية، الذي من خلاله يستطيع أي مستفيد الاستعلام بشكل إلكتروني، وفيما يلي الخطوات:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية/ منصة ناجز.

يجب الضغط إلى (خدمة الاستِعلام عَن قَضية).

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة من أجل إدخال البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية الاستعلام بنجاح، حيث يتم إدخال البيانات الآتية: إدخال رقم القضية في المكان المخصص له. إدخال اسم المحكمة في الحقل المخصص له. تسجيل عام القضية بالهجري في المكان المخصص لذلك.

وبعد ذلك يجب الضغط إلى أيقونة (بحث).

وبعد ذلك سوف يظهر لكل مستفيد كافة تفاصيل القضية المراد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن موعد قضية برقم الهوية

يمكن أن يتم الاستعلام عن موعد قضية إلكترونيا عبر منصة وزارة العدل الإلكترونية، ويتم ذلك لجميع المستفيدين علي النحو التالي: