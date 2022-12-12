نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية najiz في المقال التالي
ناجز الاستعلام عن قضية، هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الوزارة خدمة إلكترونية من خلالها يمكن التعرف علي جميع التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالقضايا الخاصة بكل مستفيد، مثل التعرف علي موعد القضية، والتوقيت الخاص بها، وتاريخها، والتعرف علي تفاصيل المكتب القضائي، ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم الهوية في المكان المخصص لذلك عن طريق ناجز، ويتم ذلك بكل سهولة ويُسر دون شرط الحاجة للتوجه إلى أي من مكاتب ومقرات وزارة العدل بالسعودية، وسوف نوفر لكم رابط ناجز الاستعلام عن قضية.
ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية
كشفت وزارة العدل عن رابط ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية، الذي من خلاله يستطيع أي مستفيد الاستعلام بشكل إلكتروني، وفيما يلي الخطوات:
- يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية/ منصة ناجز.
- يجب الضغط إلى (خدمة الاستِعلام عَن قَضية).
- بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة من أجل إدخال البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية الاستعلام بنجاح، حيث يتم إدخال البيانات الآتية:
- إدخال رقم القضية في المكان المخصص له.
- إدخال اسم المحكمة في الحقل المخصص له.
- تسجيل عام القضية بالهجري في المكان المخصص لذلك.
- وبعد ذلك يجب الضغط إلى أيقونة (بحث).
- وبعد ذلك سوف يظهر لكل مستفيد كافة تفاصيل القضية المراد الاستعلام عنها.
الاستعلام عن موعد قضية برقم الهوية
يمكن أن يتم الاستعلام عن موعد قضية إلكترونيا عبر منصة وزارة العدل الإلكترونية، ويتم ذلك لجميع المستفيدين علي النحو التالي:
- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية: تسجيل دخول.
- الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية بأعلي قائمة الموقع.
- اختيار (خدمة الاستعلام عن موعد قضية).
- بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة من أجل القيام بإدخال البيانات المطلوبة حتي يتم الاستعلام بشكل صحيح.
- إدخال رقم القضية في المكان المخصص لذلك.
- إدخال اسم المحكمة في المكان المخصص له.
- إدخال سنة القضية بالهجري في الحقل المخصص لذلك.
- الضغط على أيقونة (بحث) لتقوم منصة ناجز بعرض الموعد الخاص بالقضية التي يتم الاستعلام عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية الوطنية najiz على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.