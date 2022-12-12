كيفية الحصول على المساعدة مالية من الديوان الملكي إلكترونياً دون الذهاب الي المقر

الكثير من محدودي الدخل يسعون الي تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444هـ 2022 م، وان الديوان الملكي قام باستقبال العديد من الشكاوى والطلبات من المواطنين، من خلال المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين، ويعد مكتب التنفيذ هو حلقة الوصل بين خادم الحرمين الشريفين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهو دائماً يسعى لتقديم كافة المساعدات للمواطنين المستحقين للمساعدة، ففيما يلي نعرفكم علي تفاصيل التقديم الي الديوان الملكي لطلب مساعدة مالية وعينية.

كيفية الحصول على المساعدة مالية من الديوان الملكي

لمن يرغب في تقديم طلب مساعدة عينية أو مالية من الديوان الملكي هناك بعض الخطوات التي يجب تنفيذها من قبل المتقدم وهي كلاتي.

يقوم المتقدم بالدخول علي المنصة الوطنية الموحدة وبعد ذلك اختيار طلب المساعدة المالية والعينية.

وبعد ذلك الدخول علي موقع الإمارة والنقر علي الخدمة الإلكترونية وتحديد الخدمة المطلوبة بعد ذلك.

وإرسال صورة الهوية الوطنية مع الطلب.

كيفية الاستعلام عن خدمات الديوان الملكي برقم السجل للمواطن

لكي تتمكن من الاستعلام عن خدمات الديوان الملكي برقم السجل مثل السفر خارج البلاد أو تقديم شكوي أو علاج علي نفقة الدولة أو طلب مساعدة هناك بعض الخطوات البسيطة يجب إتباعها وهي كالتالي.