طريقة الاعتراض على دفعة جديدة لمستفيدي حساب المواطن

الاعتراض على الدفعات المالية المستحقة للدفعة الجديدة لحساب المواطن، وبناءا على ذلك يمكن للمتضررين من نقص مبالغ المساعدات يمكن أتباع الخطوات المعلن عنها من خلال موقع ثقفني هذا، حيث أن برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الهامة لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بالمملكة، حساب المواطن حدد مبلغ القسط الشهري للمستفيدين والمستفيدات، وهذا للتأكيد عن تنوعها لكل مستفيد، وهذا على حسب الأهلية الشهري الخاص بالمستفيد، ومن يعولهم.

خطوات الإعتراض على دفعة جديدة لحساب المواطن:

يجب على المتقدم تسجيل الدخول على حساب المواطن. يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. يجب الضغط على أيقونة الدراسة المناسب. يجب النقر على أسباب الاستبعاد. يجب قراءة تحذيرات الموقع بتركيز جيد. يجب النقر على أيقونة “إرسال اعتراض”. ثم بعد ذلك يجب تحديد نوع مرفق من القائمة. يجب على المستفيد إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة. ثم يجب تحديد “تصفح الملف”. يجب الضغط على المرفقات في التخزين المحلي. يجب النقر على إرسال ملف لإرسال الاستئناف.

خطة معاش حساب المواطن بعد زيادة الدعم:

مبلغ الدعم الشهري للفرد يصل إلى 1000 ريال سعودي، الدعم إضافي بنفس المبلغ المدفوع له. أما بالنسبة لفردين تكون الإعانة الشهرية تصل إلى 1285 ريال سعودي. في حالة الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد يكون الدعم 1570 ريال سعودي. الأسرة المكونة من خمسة أفراد يكون الدعم الشهري 2140 ريال سعودي. أما الأسرة المكونة من عشرة أفراد يكون الدعم 3560 ريال سعودي.

أمر ملكي بمواصلة دفع الدعم الإضافي:

الملك سلمان أكد عن زيادة مخططة منذ شهر يوليو الماضي 2022م وهذا عن طريق دفع أجور إضافية للمواطنين السعوديين المستفيدين حتى نهاية التقويم الميلادي الجاري 2022م وبناءا على ذلك تم إصدار مرسوماً ملكياً لمواصلة الدعم المادي الشهري، وأشار إلى أن دفع أجور إضافية حتي شهر ديسمبر الجاري 2022م على أن سوف تكون مضاعفة الدفعة النهائية بأمر ملكي.

قيمة الدعم البرنامج الإضافي:

يحصل معيل الأسرة على بدل إعالة شهري تصل إلى 720 ريال سعودي. المساعدة المالية المقدمة للمعالين الذين يقل عمرهم عن 18 عاماً، ويصل الي 216 ريال سعودي. للمستفيدين الذي عمرهم فوق 18 عاماً، يحصلون على دعم المساعدة يصل إلى 360 ريال سعودي.

ومن المؤكد أن الملك سلمان بن عبد العزيز أكد عن زيادة مخططة، وهذا بعد قرار أمر ملكي بمواصلة دفع الدعم الإضافي لحساب المواطن السعودي، وقمنا بختم حديثنا على أن أمر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وهذا لأصحاب الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين بدفع الدعم الإضافي، وقمنا بتوضيح التكاليف.