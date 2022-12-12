كم الحد المانع للضمان الاجتماعي في السعودية بعد التعديلات الجديدة من وزارة الموارد البشرية

الحد المانع للضمان الاجتماعي في السعودية، بعدما أعلن مجلس الوزراء في السعودية عن مجموعة من الإجراء ات والتغيرات الجوهرية التي تم اتخذها غلي نظام الضمان الاجتماعي السعودي، بما يتوافق مع مصلحة والاهتمام بدعم الأسر الاكثر احتياجاً داخل المجتمع السعودي، فقد أعلن عن تغير في الشروط المستحقة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي بالمملكة، بما يضمن وصول الحق لمستحقية، وتقديم الدعم الكافي لهم لضمان حياة كريمة لهم، وتوفير كافة متطلباتهم الاساسية، وسوف نتابع الحد المانع للضمان الاجتماعي في السعودية.

الحد المانع للضمان الاجتماعي في السعودية 1444

حدت وزارة الموارد البشرية السعودية قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي كالتالي:

قيمة الحد المانع لأسرة من فرد واحد جاء بمقدار 1100 ريال سعودي.

الحد المانع للضمان لأسرة تتكون فردين فقط بمقدار 1650 ريال سعودي.

الحد المانع للأسرة تتكون من 3 أفراد هو 2200 ريال.

حد الأسرة مكونة من 4 أفراد يكون بمعيار 2750 ريال سعودي.

الحد الضمان في أسرة بها 5 أفراد 3300 ريال.

حد الضمان الأسرة بها 6 أفراد يصل إلى 3850 ريال سعودي.

أما الحد الضمان المانع لأسرة مكونة من 7 أفراد هو 4400 ريال سعودي.

الحد الضان لأسرة من 8 أفراد هو بقيمة 4950 ريال سعودي.

الحد المانع للضمان الاجتماعي

تعمل الحكومة السعودية على توفير حد مانع للوصول إلى الضمان الإجتماعي بما يضمن وصول الدعم لكافة الأسر المستحقة له، وفق ضوابط وأحكام معينة حددتها منصة الضمان الاجتماعي، لتوفر الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجاً لتوفير متطلباتها الأساسية بشكل دوري، حيث يتم حساب الحد المانع وفق ضوابط منها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لكافة أفراد تلك الأسرة، ليتم بها حساب الحد المانع لكل أسرة منفردة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

مكنت وزارة الموارد البشرية إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطورلكافة الفئات المستحقة للدعم عبر الخطوات التالية: