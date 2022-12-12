نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم وشروط تمويل الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم ، يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات لكافة عملائه حيث منها التمويل العقاري المدعوم أو التمويل الشخصي، وذلك حسب الشروط الخاصة بالتمويل العقاري أو الشخصي ومن التمويلات أيضا التمويل التأجيري للسيارات، ويخضع بنك الراجحي حسب الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية حيث تشترط المملكة أن يكون البنك مطابقا للمواصفات ووفقا للشريعة الإسلامية، كما يمتلك بنك الراجحي العديد من الحاسبات الإلكترونية للتسهيل على عملائه الوصول للخدمة المطلوبة والتسهيل عليهم معرفة التمويل الراغبين فيه وفقا لما يعطونه من بيانات للآلة الإلكترونية.

حاسبة التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

خطوات استخدام حاسبة التمويل العقاري من بنك الراجحي، يرغب العديد في معرفة كيفية استخدامها من أجل حساب قيمة التمويل المتاح لهم وفق الشروط وأيضا الحصول على القرض أو أي قرض عقاري متاح أمامهم من البوابة العقارية، ولأجل استخدامها بشكل صحيح قم بعمل الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول على مصرف الراجحي آلة حاسبة خاصة بالتمويل العقاري المقدمة للجميع بشكل مجاني.

ثانيا قم بتحديد القطاع الوظيفي الذي تعمل به سواء كان قطاعا حكوميا أوشبه حكومي أو سواء كان مؤسسة كبرى أو قطاعا خاصا.

ثالثا أدخل العمر الخاص بك ويعتبر من الشروط المهمة الخاصة بالحاسبة.

رابعا اختر آجال الاستحقاق التي ترغب بها.

خامسا أدخل سعر العقار الذي ترغب بالحصول على التمويل لأجله.

سادسا الدفعة الأولى من سداد التمويل يتم ملؤها تلقائيا من حاسبة التمويل بنك الراجحي.

اضغط على احسب وسيظهر لك قيم القرض العقاري أو التمويل العقاري الراجحي الذي قمت بحسابه.

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شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

يرغب الكثير من المواطنين وعملاء بنك الراجحي في معرفة الشروط الخاصة بالتمويل العقاري بنك الراجحي ومميزات التمويل، وكيفية التقديم عليه لذا سنذكر للقارئ الشروط بعد أن شرحنا حاسبة للتمويل العقاري لحساب القيمة التقديرية للقرض، والشروط كالتالي:

الشروط الخاصة بالمتقدم

شروط التأهل للمتقدم أولا شرط العمر لا يقل عن 18 عاما.

ثانيا عليه أن يكون قد استمر في العمل في الجهة الخاصة به مدة 6 أشهر على الأقل وأن يكون المصرف معتمد هذه الجهة.

ثالثا الحد الأدنى للراتب 3500 ريال سعودي للمتقدم.

رابعا أن يكون سعودي الجنسية وفي حالة كون المتقدم مقيما يجب أني أتي بالتصريحات الحكومية اللازمة.

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بالنسبة لشروط التضامن

أولا يجب أن يكون سعودي الجنسية للحصول على التمويل من بنك الراجحي.

ثانيا مدة الخدمة أيضا لا تقل عن 6 أشهر في الجهة المقدمة ويجب أن تكون معتمدة لدى البنك الراجحي أيضا.

ثالثا الحد الأدنى للراتب 3500 ريالا سعوديا.

رابعا شرط المتضامن أن يكون من صلة القرابة ذات الدرجة الأولى.

خامسا لا يشترط البنك أن يكون المتضامن من محولين الراتب للبنك.

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مزايا تمويل العقارات من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات الخاصة بمصرف الراجحي، وذلك بهدف إرضاء العميل عبر أكبر قدر من التنويع في التمويل المدعوم من الراجحي ويهتم مصرف الراجحي إلى إرضاء كل عملاء البنك عبر العديد من تمويل مصرف الراجحي العقاري، ولمعرفة مميزات تمويل العقاري المدعوم للأفراد فهو كالآتي:

يتميز التمويل الخاص بالمصرف بأنه ادخار طويل الأجل حيث الدفعة الأولى هي 10% فقط من التمويل.

حاسبة التمويل متاحة للجميع حيث يمكن لأي فرد استعمال أي حاسبة من حاسبات المصرف بسهولة وبدون أية مشاكل ومناه حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي.

يتميز تمويل الراجحي العقاري أنه متطابق مع الشريعة الإسلامية ويخضع للهيئة الشرعية.

تمويل يصل ل30 عاما.

مبلغ تمويل العقارات يصل لخمسة ملايين ريال سعودي.

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شراء وحدة سكنية جاهزة

يتيح التمويل العقاري من بنك الراجحي إمكانية شراء وحدة سكنية كاملة من خلال التمويل الخاص بهم وقد حدد المصرف الشروط والعمليات التي ينبغي القيام بها بالإضافة لمميزات التمويل العقاري للوحدات السكنية، ولمعرفة الشروط فهي كالآتي:

أولا إذا قمت بتحويل الراتب لمصرف الراجحي فيجب إحضار خطاب بتحويل الراتب للمصرف.

ثانيا إحضار صورة من شهادة الأشغال.

ثالثا صورة الهوية الوطنية الخاصة بمالك الوحدة.

رابعا إحضار صورة سليمة للصك.

خامسا تعبئة البيانات المطلوبة بعد الإطلاع على الإلزامات.

سادسا أن يكون لديك بطاقة هوية وطنية سارية.

سابعا أن تقوم بإحضار تفصيل للمرتب من جهة العمل الخاصة بك.

ثامنا يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

تاسعا كروكي خاص بموقع العقار.

عاشرا عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما.

يجب أن لا يكون مدة عمل الموظف أقل من 3 أشهر في موقع عمله.

يشترط أيضا أن يكون الراتب الخاص بك 7000 آلاف في حال تحويل الراتب لمصرف الراجحي أو 10 آلا في حالة عدم التحويل.

بعدها يتم تعبئة نموذج الطلب.

ثم عرض سعر العقار.

بهذا يكون القارئ قد عرف الشروط الخاصة بالتمويل العقاري للوحدات السكنية وحاسبة التمويل العقاري المقدمة من بنك الراجحي، يمكن للقارئ أيضا فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني.

مميزات تمويل الوحدات السكنية

يقوم بنك الراجحي بعمل الكثير من المميزات لتمويل الوحدات السكنية لعملائه للتسهيل عليهم، ومن أجل التعرف على مميزات تمويل الوحدات السكنية فهي كالآتي:

أولا مدة السداد تصل حتى 25 عاما.

ثانيا قد يصل مبلغ التمويل حتى 5 مليون ريال سعودي.

ثالثا التمويل متوافق مع الأحكام الشعرية.

رابعا يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب الخاص بك للبنك.

خامسا التمويل متاح للفرد حتى عمر 70 عاما.

سادسا تصل فترة السماح حتى 3 شهور.

سابعا يمكنك الحصول على موافقة التمويل بسرعة عالية.

ثامنا إمكانية الحصول على القسط المرن.

تاسعا يتم الإعفاء كليا من الدين في حالة وفاة الشخص أو حدوث أي إصابة تعجيزية.

عاشرا متاح التضامن للعملاء الذين لم يستفادوا من صندوق التنمية العقاري.

هامش ربحي تنافسي.

بهذا يكون القارئ قد عرف كافة تفاصيل ومميزات تمويل الوحدات السكنية المقدم من بنك الراجحي بالإضافة لطريقة استعمال حاسبة التمويل العقاري لبنك الراجحي، يمكن أيضا للفرد التواصل مع بنك الراجحي من خلال رقم بنك الراجحي.

الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم على تمويل العقارات

قام بنك الراجحي بتقديم كافة الشروط والأوراق المطلوبة من خلال الإنترنت للتسهيل على المتقدمين من أجل طلب التمويل العقاري من بنك الراجحي وقد وضحنا طريقة حساب قيمة التمويل عن طريق استخدام حاسبة التمويل العقاري المدعوم وجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يقوم بتقديم حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي من خلال الإنترنت أيضا، ومن أجل معرفة شروط وأوراق التمويل المطلوبة فهي كالآتي:

أولا خطاب تحويل الراتب إذا كنت ترغب في تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي.

ثانيا صورة من شهادة الأشغال.

ثالثا صورة الهوية الوطنية لمالك العقار.

رابعا صورة توضح العقد أو الصك.

خامسا يقوم العميل بتعبئة الإقرار الخاص بالالتزامات الشخصية.

سادسا بطاقة الهوية الوطنية.

سابعا تعريف بالراتب من جهة العمل التابع لها المقدم على طلب التمويل.

ثامنا يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

تاسعا كروكي يوضح موقع العقار المقدم له طلب التمويل.

عاشرا يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

يجب أن يكون المقدم على طلب التمويل قد امضى على الأقل 3 أشهر في وظيفته.

تعبئة نموذج التمويل.

ثم عرض سعر العقار.

بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية حساب قيمة التمويل من خلال حاسبة التمويل من بنك الراجحي عن طريق الإنترنت بالإضافة أيضا لشروط ومتطلبات التمويل العقاري من بنك الراجحي.