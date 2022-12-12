قدم واحصل على: تمويل 120 الف ريال بنك التسليف قرض العمل الحر 1444

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عمر شويل - جدة الان يمكنك التقديم للحصول على تمويل 120 الف ريال بنك التسليف حيث يعمل بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية. على تبسيط الأمور في تمويل العمل الحر والإنتاج الخاص بالأسر المنتجة، حيث يقدم البنك تمويل 120 الف ريال، وهو تمويل خاص بالمواطنين الذين يريدون العمل لزيادة الدخل الخاص بهم.

فهذا التمويل يساعدهم في تيسير الأمور حتى يمارسوا عمل حر خاص بهم، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية. وفي سياق الحديث يمكنك التعرف على شروط التمويل العقاري في بنك الرياض.

شروط الحصول على تمويل 120 الف ريال بنك التسليف 1444

هناك بعض الشروط لبنك التسليف اللازمة للحصول على تمويل العمل الحر ١٤٤٤ وهي كالتالي:

ألا يتعدى الدخل الثابت للمتقدم على القرض عن 20,000 ريال سعودي. كما يجب تقديم دراسة جدوى للعمل الحر الذي يريده. ويجب أن يكون عمر المتقدم في تمويل العمل الحر ما بين 18 عام إلى 65 عام. ثم يجب إثبات السلامة الائتمانية لسجل المتقدم للحصول على التمويل.

تمويل 120 الف ريال بنك التسليف

يصل مبلغ هذا التمويل إلى 120 ألف ريال سعودي، كما تصل المدة التي يُسمح بتقسيط المبلغ في حلة السداد إلى 40 شهرًا، ولا يتعدى مبلغ الرسوم الإدارية التي يدفعها المتقدم للتمويل من بنك التسليف 6,000 ريال سعودي.

ويتم سداد المبلغ الممول به بشكل شهري على التوالي، ولا يمكن الإعفاء عن سداد المبلغ الذي تم التمويل به إلا في حالة الوفاة أو العجز الكلي عن سداد المبلغ وهما ضمن الشروط الخاصة التي تقدمها بوليصة التأمين، كما يتم تمويل هذا المبلغ في بعض المشروعات أيضًا وهي كالتالى:

التنمية الريفية.

الصناعة والحرف اليدوية.

قرض الخدمات التخصصية.

تمويل المهن العقارية.

قرض مشروع توصيل الطلبات.

المستندات المطلوبة للحصول على على قرض العمل الحر

علاوة على ما سبق ذكره يجب تقديم بعض الأوراق والمستندات للحصول على تمويل العمل الحر 1444 وهي كالتالي:

نسخة من رقم الحساب المصرفي للمتقدم. رقم الهاتف الذي قد تم التسجيل من خلاله مسبقًا على منصة أبشر. نسخة من شهادة العمل الحر الذي يريد التمويل فيه. نسخة من الهوية الوطنية.

خطوات التقديم على قرض العمل الحر

يمكن التقديم على القرض من خلال الخطوات التالية: