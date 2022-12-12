«قياس» رابط استخراج نتائج اختبار القدرة المعرفية برقم الهوية 1444 “هيئة تقويم التعليم والتدريب” بالسعودية

كشف حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن موعد ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي والذي بدأت ظهورها من يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 لكافة الخريجين الذين قاموا بأداء الاختبارات لاستخدام نتائجها في التقديم بالوظائف الشاغرة التي تشترط نتيجة الاختبار، وفي التالي رابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات قياس بالتفاصيل.

رابط الاستعلام نتائج اختبار القدرة المعرفية برقم الهوية

بالإضافة لما سبق ذكره فبإمكان جميع الخريجين الذين قاموا بتأدية اختبارات القدرات المعرفية الورقية لاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

بادئ ذي بدء قم بالولوج لرابط المركز الوطني قياس .

. يلي ذلك قم بتعبئة بيانات رقم السجل المدني .

. كذلك قم بكتابة كلمة المرور .

. بعد ذلك قم بالتأكيد بالموافقة على كلمة “أنا لست روبت” ومن ثم النقر على تسجيل الدخول .

على كلمة “أنا لست روبت” ومن ثم النقر على . في تلك الخطوة قم بالضغط على خانة نتائج ، ومن ثم قم بالنقر على نوع الاختبار وحدد أيقونة اختبارات القدرات المعرفية الورقية.

، ومن ثم قم بالنقر على نوع الاختبار وحدد أيقونة الورقية. كذلك قم بالنقر على الاستعلام.

في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات المتعلقة باختبار القدرة المعرفية.

خطوات استعادة كلمة المرور عبر الموقع الإلكتروني مركز قياس 1444

في سياق متصل أعلن حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصورة إنفوجراف عن كيفية استعادة كلمة المرور الخاصة بك على المركز الوطني قياس بخطوات بسيطة كالتالي:

أولًا قم بالولوج لرابط خدمة استعادة كلمة المرور قياس الوطني.

الوطني. كذلك قم بالنقر على خانة نسيت كلمة المرور .

. في تلك الخطوة ستطالب بكتابة رقم السجل المدني .

. يلي ذلك ستظهر على الشاشة مربع قم بتعبئة تاريخ الميلاد بالميلادي، وتاريخ الميلاد بالهجري، ورقم الهاتف الجوال والنقر على التالي.

أيضًا قم بإعادة ضبط كلمة المرور الجديدة واختر الوسيلة المناسبة لتلقي كلمة المرور سواء من خلال البريد الإلكتروني ، أو الرسائل النصية .

واختر الوسيلة المناسبة لتلقي كلمة المرور سواء من خلال ، أو . في النهاية ستحصل على كلمة المرور الجديدة لاستخدامها في الدخول لحسابك على مركز قياس الوطني.

كيفية تعديل البريد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس 1444

في الختام كشف حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصورة إنفوجراف عن كيفية تعديل البريد الإلكتروني الخاص بك على المركز الوطني قياس بخطوات بسيطة كالتالي: