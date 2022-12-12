سامسونج جالكسي m04 الجديد بشكل رسمي في الخارج وتعرف علي سعره الحالي

سامسونج جالكسي m04 يعتبر من اهم الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها حديثا. والذي تم الإعلان عنه حديثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عن الهاتف من خلال الصفحة الرسمية لشركه سامسونج علي موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن إطلاق العديد من الهواتف الحديثة. والتي ثار التساؤل عليها كثيرا عبر مواقع التواصل. ومن اهم هذه الهواتف الحديثة آوبو رينو 6 5 جي الجديد ومعرفه اهم مواصفاته ومميزاته وسعره الحالي. كما تم الإعلان حديثا أيضا عن أيفون 14 بلس الجديد كليا من ابل وتعرف علي الهواتف ومواصفاتها والأسعار المعلن عنها. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الهاتف الجديد بالتفصيل ومعرفه اهم المواصفات التي تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح أسعار الهاتف الجديد من خلال المقالة الأتية.

سامسونج جالكسي m04

أعلنت شركه سامسونج عن إطلاق العديد من الهواتف الجديدة من خلال صفحتها علي موقع تويتر. والتي شملت هذه الهواتف هاتف سامسونج جالكسي m04 الجديد من سامسونج. كما أعلنت شركه سامسونج أيضا عن مواصفات الهاتف الجديد والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :

خامات الهاتف من البلاستيك بالكامل.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال 4 جي مع كارت ميموري 1 تيرا.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd بحجم 6.52 بوصه وتأتي بدقه 720×1600 بكسل بجوده اتش دي مع كثافه بكسلات 270 بكسل.

الهاتف يدعم معالج من نوع helio p35 ثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع power vr ge8320.

نظام تشغيل الهاتف android.

مساحه تخزين الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام أو 6 جيجا رام.

كاميرا خلفيه مزدوجه الأساسية بدقه 13 ميجا بكسل والثانية بدقه 2 ميجا بكسل مع فلاش ليد.

كاميرا أمامية بدقه 5 ميجا بكسل.

الهاتف لا يدعم بصمه الإصبع ويمكن قفل الهاتف عن طريق face unlock.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 5000 أمبير كما تدعم الشحن بقدره 15 وآت.

ألوان الهاتف الأزرق و الأخضر.

samsung galaxy m04

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن سعر هاتف سامسونج جالكسي m04 الجديد بالخارج. والذي سوف يتم النزول به وهو 105 دولار للنسخه 128 جيجا مع 4 جيجا رام. و 115 دولار للنسخه 128 جيجا مع 6 جيجا رام.