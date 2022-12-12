سلفة فورية 5000 دون تحويل للراتب وبهامش ربح تنافسي

أطلب الآن سلفة فورية نقداً بقيمة مالية ربما تصل إلى 5000 ريال سعودي مقدمة من قبل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية فالمواطن السعودي الآن يمكنه طلب تمويل سلفة وتحديد قيمة التمويل حسب احتياجات العميل فيمكن طلب تمويل سلفة بمبلغ تمويلي يبدأ من 1000 ريال سعودي وعن طريق سطورنا القادمة بموقع ثقفني سنتعرف معا عن كيفية الحصول على أسرع سلفة فورية.

سلفة فورية 5000 دون تحويل للراتب من منصة سلفة

تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية متاح بدون تحويل للراتب الشهري وأيضاً بهامش ربح تنافسي كما سهلت منصة سلفة على العميل طريقة سداد مبلغ سلفة الفوري فيستطيع العميل من سداد قيمة التمويل إلكترونياً وهناك العديد من المزايا الأخرى وهي

تمويل منصة سلفة الفوري مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل منصة سلفة بأنه لا يشترط تحويل للراتب الشهري عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً تمويل منصة سلفة بأنه ذات هامش ربح تنافسي.

ومن مزايا تمويل منصة سلفة أيضاً أن العميل المتقدم لديه فرصة سداد قيمة التمويل إلكترونياً.

كما من أهم مزايا تمويل منصة سلفة بأنه متاح طلب التمويل والحصول عليه اونلاين.

كما يتم الإيداع الفوري لمبلغ التمويل من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.

شروط تمويل سلفة الفوري بالمملكة العربية السعودية

منصة سلفة هي منصة مالية تحاول إرضاء المواطنين السعوديين من خلال تقديم لهم مبلغ مالى يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها منصة سلفة وهي

يجب أن يكون المواطن السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

لا يتمكن المتقدم الغير سعودي من طلب تمويل منصة سلفة.

كذلك يجب أن يكون المواطن قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

كما يجب أن يكون المواطن بالقطاع الخاص قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

يجب أيضاً أن يكون المواطن السعودي عمره لا يقل عن 23 عام ولا يتعدى 60 عام.

رابط طلب سلفة فورية من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

العملاء الراغبين في طلب سلفة فورية يمكنهم طلب سلفة اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة كما يمكن طلب تمويل سلفة عن طريق تحميل تطبيق منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.