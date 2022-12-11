شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف والادخار

شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف؟ حيث يعد هذا السؤال هو احدي الاستعلامات اليومية للعديد من المواطنين بالمملكة العربية السعوديّة، حيث يعد هذا النوع من التمويل من أهم التمويلات النقدية ومن أفضل البرامج التمويلية للأسر الأقل دخلاً ولجميع فئات الأسر التي ليس لها دخل شهري، ويتم منح القروض الاجتماعية بميزة إضافية أنها بدون فوائد، علاوة علي ذلك بأنه يتم اختيار الفئات الأكثر احتياجاً إلى هذه التمويلات من أجل حل بعض الصعوبات المالية التي قد يعانون منها، كما يتم منح أصحاب المشاريع الصغيرة فرص تمويلية من أجل إقامة مشروعاتهم المختلفة بمبالغ مالية مميزة، وسوف نوضح لكم شروط قروض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف.

ما هي مميزات قرض الأسرة؟

يتميز قرض الأسرة بعدد من المزايا التي يحصل عليها كل عميل في حال توافر شروط الصرف، حيث يعمل البنك علي تسهيل جميع الإجراءات المصرفية التي تضمن سرعة حصول كل عميل مبلغ التمويل الخاص به خلال ساعات، ومن هذه المزايا ما يلي:

يصرف بنك التنمية تمويلات نقدية حتي مبلغ 100 ألف ريال سعودي.

سداد قيمة التمويل حتي 60 شهر من تاريخ صرف التمويل.

صرف قيمة التمويل دون تحصيل رسوم إدارية أو أي رسوم أخري.

توفير طرق سداد مناسبة للعميل بنظام شهري وفق جدولة الأقساط مع البنك.

الإعفاء للعميل وأسرته في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله حسب الشروط التي تخص وثيقة التأمين.

شروط قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف

بنك التنمية الاجتماعية يحدد بعض الشروط العامة التي من خلالها يتم صرف تمويل شخصي سريع للعديد من المواطنين سواء للمواطنين الأقل دخلاً أو للشركات العاملة من المملكة، ومن هذه الشروط:

يجب ألا يتعدى عمر المستفيد عند الحصول علي تمويل الأسرة عن 70 عامًا.

ألا يتعدى الراتب الشهري للمستفيد عن مبلغ 14,500 ريال سعودي، ولا يصل إجمالي الدخل السنوي عن مبلغ 120,000 ريال سعودي.

تستطيع المرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول طفلًا أن تتقدم بطلب للحصول علي تمويل الأسرة المحدد من البنك.

ألّا يكون المستفيد مرتبطاً بمبالغ من قروض أخري داخل بنوك سعودية أخري.

يجب الانتظام في سداد قيمة التمويلات التي يتم الحصول عليها.

يجب علي كل عميل تقديم الأوراق المطلوبة التي يحددها البنك لكل فئة ترغب في الحصول على تمويل الأسرة.

توفير ضمانات للبنك من أجل الحصول مبلغ التمويل الذي يرغب به كل شخص.

يجب سداد قيمة القسط الأول من تمويل الأسرة لكل مستفيد بعد مرور شهر من تاريخ صرف مبلغ التمويل.

عند وصول المستفيد إلى سن 55 عام فسوف يختار ما بين تخفيض مبلغ التمويل بناءً علي الفترة المتبقية حتي الوصول إلى عمر 60 سنة، من خلال حاسبة البنك التي تم تحديدها كالتالي: (قيمة القسط الشهري المستحق في ضرب عدد الأشهر الباقية حتي عمر 60 عام، بشرط علي أن لا يقل مبلغ التمويل عن الحد الأدنى المحدد للحصول علي تمويل 100 ألف ريال وفق أهلية كل فرد مع ضرورة إحضار كفيل من أي جهة عمل حكومية علي ألا يتعدى عمر العميل عن 55 عام).

طريقة التقديم علي تمويل الأسرة

يمكن طلب تمويل الأسرة من خلال الدخول علي موقع البنك وذلك لجميع العملاء في السعودية بأي فرع من فروع البنك المنتشرة.