نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة إمكان تمويل رقمي بأقل راتب شهري emkanfinance في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إمكان تمويل رقمي، توفر شركة إمكان الحصول على أسرع تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية، مهما كانت جهة العمل الذي يعمل بها العميل، ويتم ذلك بأقل فائدة وبدون الحاجة إلى كفيل، حيث يحصل العميل على مبلغ التمويل بشكل فوري عن طريق القنوات الرقمية المخصصة والمتاحة من جانب الشركة بمجرد أن يتم الموافقة على التمويل الذي يتقدم به العميل، وتتم عملية الحصول على مبلغ التمويل بشكل ميسر في متناول الجميع، حيث يتم التقدم بطلب للحصول على تمويل وانتظار الموافقة من جانب الشركة، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي تمويل من شركة إمكان تمويل رقمي.

شركة إمكان تمويل رقمي

توفر شركة إمكان تمويل رقمي الحصول على المبلغ عن طريق استخدام الهاتف الجوال فقط، مع توافر خيارات للتحويل عن طريق المنصة الإلكترونية أو أي بأي من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن ضمن مميزات التمويل من إمكان ما يلي:

يتم الحصول علي التمويل بدون اشتراط جهة العمل.

الموافقة علي التمويل تتم بدون تحويل راتب العميل.

من شروط التمويل الحصول علي مبلغ تمويل يبدأ من 2000 ريال يوصل إلي 50,000 ريال.

شروط التمويل من إمكان

توافق الشركة علي طلب التمويل المقدم من العميل، ومنحه تمويل بدون كفيل، علي أن يتم صرف مبلغ التمويل وفق شروط عامة يجب توافرها في جميع العملاء، ومنها ما يلي:

يتم التقديم في التمويل لأصحاب الجنسية السعودية.

صرف التمويلات يتم لجميع القطاعات المدنية ومنها (شبه الحكومي، القطاع الخاص، المتقاعدين).

الحد الأدنى للراتب الخاص بكل عميل هو مبلغ 4000 ريال سعودي.

العمر الخاص بكل عميل يجب أن يكون من 25 إلى 60 سنة.

مدة الخدمة المرتبطة بالقطاع الخاص من أجل الحصول علي التمويل الميسر وهي مدة زمنية (6 أشهر).

توافر سجل ائتماني جيد لأي عميل يرغب بالحصول علي التمويل.

التقديم بتمويلات إمكان

يستطيع جميع العملاء الذين يعملون بقطاعات العمل المختلفة في المملكة التقديم علي تمويل نقدي سريع من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم لجميع العملاء علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى رابط موقع الشركة التالي: شركة إمكان.

اختيار قسم التمويل الميسر.

الضغط علي التقديم في التمويل.

ويمكن طلب التمويل عن طريق تطبيق إمكان على الجوال الشخصي.

يتم تسجيل حساب في التطبيق.

ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة ورفع كافة المستندات المطلوبة.

بعد الحصول علي الموافقة الفورية من المنصة، يستطيع العميل اختيار مبلغ التمويل ومدة السداد المناسبة له.

الضغط علي تحديد طريقة السداد والتوقيع إلكترونياً.

تطبيق إمكان

وفرت شركة إمكان للتمويل المالي، تطبيق إمكان للجوال الشخصي للعميل، حيث يمكن لأي عميل أن يقوم بتحميل تطبيق إمكان من متجر التطبيقات، وطلب مبلغ التمويل الذي يرغب به بشكل مباشر عبر شاشة جواله دون انتظار فترات طويلة للحصول علي مبلغ التمويل.