طلب الإعفاء من بنك التسليف والادخار السعودي وشروط التقديم

تحرص المملكة العربية السعودية على مساندة أبنائها من المواطنين والوافدين وتقدم لهم الدعم المالي والإعفاء من سداد باقي أقساط القروض في حالة تعرضهم للعجز الدائم أو المؤقت، وينطبق ذلك النظام على المتقاعدين و الفئات الاجتماعية المتعثرة، ففي السطور القادمة نقدم لكم شروط التقديم علي الخدمة وخطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

شروط تقديم طلب الإعفاء من بنك التسليف والادخار السعودي ١٤٤٤

قام بنك التسليف والادخار السعودي بوضع عدة شروط أساسية تتحكم في آلية ضبط قبول أم رفض طلبات الإعفاء المقدمة إلى البنك، وفيما يلي نقوم بتوضيح تلك الشروط:

ارفاق الأوراق الصحية من الجهات الرسمية توضح تفاصيل الحالة الصحية للعميل وحالة العجز الدائم التي يواجهها.

يجب على الشخص المستفيد من هذه الخدمة تقديم نموذج الإعفاء ومعه الشهادة الصحية حتي يتم التأكد من مدى استحقاق هذا الشخص للحصول على الإعفاء.

ارفاق صورة من الشهادة العائلية توضح عدد أفراد الأسرة حيث يتضمن الإعفاء سرعة قبول طلبات الأسر التي تتكون من عدد أفراد كبير.

تقوم إدارة بنك التسليف والادخار بمراجعة استحقاق العميل والتأكد من أهليته وعدم قدرته على سداد قيمة القرض.

أن يكون العميل غير قادر على ممارسة العمل وأن يكون عمره كبير.

خطوات الاستعلام عن طلب الإعفاء المقدم إلى بنك التسليف والادخار السعودي ١٤٤٤

يمكنك الاستعلام عن طلب الإعفاء المقدم إلي بنك التسليف عبر الخطوات التالية: