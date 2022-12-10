في دقائق معدودة الحصول على تمويل شخصي حتى 5 آلاف ريال سعودي من سلفة

تزداد عمليات البحث بشكل يومي حول تمويلات سريعة في دقائق معدودة، حيث أعلنت منصة سلفة الإلكترونية عن منحها تمويلات سريعة تبدأ من ألف ريال سعودي حتى 5 آلاف ريال سعودي، وتخضع المنصة لإشراف البنك المركزي السعودي، وذلك باعتبار أن منصة سلفة من اهم المنصات الإلكترونية التي تستخدم تقنية مالية عالية الجودة تواكباً مع التطور الأخير الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحقيقاً لرؤية 2030، ويتتع تمويل سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليه بمجرد التقديم والدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي سريع بقيمة 5 آلاف ريال سعودي بالخطوات.

تمويل شخصي من سلفة بقيمة 5 آلاف ريال:

تهدف منصة سلفة الإلكترونية إلى سداد كافة احتياجات الأشخاص المتقدمين وسداد الديون، حيث يتم منح المستفيدين تمويل سريع في دقائق معدودة بمجرد اتباع خطوات التقديم، وتبدأ قيمة التمويل الذي يمكن الحصول عليه بدءً من ألف ريال سعودي حتى 5 آلاف ريال سعودي، ويتميز بالعديد من المميزات التي يتم الاستفادة منها ومن هذه المميزات الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.

كيفية التقديم للحصول تمويل شخصي من منصة سلفة بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور قراءة كافة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها تحديد قيمة التمويل الذي يرغب في الحصول عله بدءً من ألف ريال سعودي حتى 5 آلاف ريال سعودي بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك. تحديد فترة السداد بحد أقصى 6 شهور ولا يتجاوز ذلك. الضغط على أيقونة تقديم الطلب الآن

مميزات تمويل شخصي من سلفة:

تتمتع منصة سلفة بالعديد من المميزات الهادفة التي يستفاد منها كل من الأشخاص المتقدمين ذو حاجة لهذه السلفة المالية، ومن ضمن مميزات تمويل سلفة:

له هامش ربحي تنافسي سريع

إمكانية الحصول على التمويل بدون كفيل ودون تحويل راتب

تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتم الحصول عليه في وقت سريع وذات جدولة ميسرة

السداد على فترات طويلة.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة أتاحت إمكانية الحصول على تمويل شخصي للمرة الثانية بقيمة 5 آلاف ريال سعودي، بمجرد الانتهاء من سداد قيمة التمويل لأول مرة والسداد على فترات متفاوتة.