مجانا ١٠٠% الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد في ثواني

يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، حيث تسعى الحكومة السعودية دائماً إلى توفير جميع سبل الراحة للتسهيل على المواطنين والوافدين أيضاً إلى المملكة، خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل التي جاءت مع جائحة فيروس كورونا، تريد الحكومة السعودية في إتمام جميع التعاملات والخدمات إلكترونياً وذلك للحد من التزاحم وبإمكان كل مواطن إنجاز جميع خدماته عبر الهاتف وهو في مكانه، كما أنه بإمكانه أيضاً الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسديدها من خلال شبكة الإنترنت، وإن كنت تريد معرفة كيف يتم ذلك اتبع السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد

بإمكانك أن تطلع على فاتورة الكهرباء السعودية وأنت فى مكانك عبر الهاتف وبدون الحاجة إلى الخروج والذهاب إلى مقر الشركة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بالمملكة، ويمكنكم معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة شركة الكهرباء السعودية عبر هذا الرابط هنا.

ستظهر لك العديد من الاختيارات اختر منها فواتير.

انقر فوق فواتير إلكترونية.

قم بإدخال رقم العداد.

قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك.

تحقق من الرمز المرسل.

اضغط على كلمة موافق أو كلمة دخول.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية بالنسبة للمواطن سعودي وبالنسبة للمقيمين إدخال رقم الإقامة.

انقر فوق أيقونة عرض الفاتورة.

سيظهر لك جميع الفواتير التي لم تسدد.

تستطيع سداد الفواتير بكل سهولة بدون التوجه إلى مقر الشركة.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة بواسطة البريد الإلكتروني

وفرت الحكومة السعودية العديد من الخدمات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بواسطة البريد الإلكتروني وذلك للتسهيل على المواطنين ومن بين طرق الاستعلام الآتي: