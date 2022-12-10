نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سلفه بدون تعقيد” قرض 5000 ريال في دقائق عبر منصة سلفة بدون الحاجة إلى كفيل “تمويل شخصي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرصة حقيقة للسعوديين والمقيمين، تمويل شخصي منصة سلفة 5000 ريال إذا كنت بحاجة إلى سلفة سريعة دون كفيل ولا تحويل راتب، فهناك الكثير من خيارات التمويل الشخصي المتاحة التي تقدمها منصة سلفة للتمويل الشخصي، حيث تتيح العديد من التمويلات التي تصل قيمتها حتى 5000 ريال سعودي، وذلك بهدف تلبية احتياجات الفرد ويتم التقديم فى دقائق.

ويعد القرض السريع المقدم من منصة سلفة هو تمويل مرخص من البنك المركزي السعودي، ونستعرض عبر السطور التالية شروط الحصول على هذا التمويل وكذلك طريقة التقدم للحصول على التمويل السريع.

شروط التمويل الشخصي منصة سلفة 5000 ريال

لكي يتمكن العميل من الحصول على التمويل الشخصي بقيمة 5000 ريال سعودي، فيجب استيفاء سلسلة من الشروط والضوابط والتي نصت على النحو التالي:

يجب أن يكون العملاء من مواطني المملكة وذلك لأنها غير مناسبة للأجانب. الحد الأدنى للأجور للعملاء 5000 ريال سعودي في الشهر. ينبغي اكتمال أهلية العميل. يجب ألا يقل عمر العميل عن 23 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. يجب أن يكون العميل موظفًا حكوميًا أو خاصًا، إذا كان يعمل في القطاع الخاص، يجب أن يكون قد مضى على الأقل 6 أشهر منذ التحاقه بالوظيفة، بينما يجب أن يمر عامل القطاع الحكومي 3 أشهر على الأقل.

علاوة على ما سبق ذكره فان التمويل الشخصي المسبق الدفع من منصة سلفة السريع. يتصف بالعديد من المزايا، حيث تتيح المنصة للعملاء ميزة الايداع السريع الفوري، بالإضافة الي توفرها مدة سداد ميسرة ومريحة وبهامش ربح تنافسي.

خطوات طلب تمويل منصة سلفة 1444

يجب على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة الالكترونية، اتباع مجموعة منظمة من الخطوات لتقديم الطلب وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

ادخل إلى المنصة الإلكترونية سلفة بواسطة هذا الرابط.

في الجزء العلوي من الصفحة ستجد عبارة تقديم طلب، قم بالنقر عليها.

سترى مجموعة من البيانات التي يجب إدخالها.وهي رقم الهوية الشخصية ورقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور إذا كان لديك حساب على المنصة أو أنشأت حسابًا جديدًا.

يجب عليك الآن قبول الشروط والأحكام والنقر فوق إنهاء التسجيل.

ستصلك رسالة نصية على هاتفك لتتمكن من إكمال عملية طلب التمويل.

يجب عليك اختيار مبلغ التمويل.

الان اضف رقم حسابك المصرفي، تحتاج أيضًا إلى إدخال بعض البيانات، يرجى ملء البيانات بدقة.

اختر مدة التقسيط التي تناسب حالتك، والتي تتراوح من شهر واحد إلى 6 أشهر.

انقر على عبارة طلب التمويل وستتلقى رسالة تفيد بأن مبلغ القرض قد تم تحويله بنجاح إلى حسابك.

مميزات قرض سلفة الجديد 1444