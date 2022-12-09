شروط إعانة التأهيل الشامل للأطفال المعاقين والفقراء في السعودية

شروط إعانة التأهيل الشامل للأطفال المعاقين والفقراء القائمة عليه وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة السعودية التي تعمل على مساعدة فئات معينة في المجتمع السعودي وهم الأشد طلبا واحتياجا فئه الفقراء وذوي الإعاقة وهي الإعاقة الجسدية أو الخلقية نتيجة حادث أو أي سبب اخر برنامج التأهيل الشامل يهدف على رفع المستوى المعيشي لدى هؤلاء الأفراد لتلبه احتياجاتهم ومنها توفير الدواء وتقديم الدعم لهم على هيئة مبلغ مالي يصرف كل شهر للمستفيدين بسهولة ويسر سنستعرض لكم عبر موقع ثقفني الاخباري خلال السطور الأتية شروط التأهيل التي تسمح للمستحق الحصول على عضوية برنامج التأهيل الشامل بجانب خطوات التسجيل في هذا البرنامج.

شروط إعانة التأهيل الشامل للأطفال

يشترط أن يكون المتقدم السعودي الجنسية.

أن يكون مقيم على أراضي المملكة السعودية إقامة دائمة.

للحصول على إعانة التأهيل الشامل لابد من توافر ضوابطها في المتقدم لمنصة التأهيل الشامل وهي:

أن يكون سبق للمتقدم التسجيل في وزارة الموارد البشرية. كما ينبغي أن يكون المتقدم من احد مستفيدي الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية من خدمات برنامج إيواء المواطنين. إلا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما وقت حدث الإعاقة. يجب أن يكون لدى المتقدم إعاقة من الإعاقات التي يقدم لها المساعدة برنامج التأهيل الشامل.

التسجيل في برنامج التأهيل الشامل لأطفال المعاقين

إليكم أهم الخطوات المختصرة لتسجيل الأطفال المعاقين في التأهيل الشامل ومنها:

شرط أساسي أن يكون الطفل المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون الطفل من القائمين على أراضي المملكة السعودية بصفة دائمة.

يشترط عدم تسجيل الطفل في احد مراكز الإيواء.

أن يكون هذا الطفل المقدم قد سبق له العلاج في أحد المراكز الصحية بالمملكة السعودية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

أن يكون هذا الطفل المتقدم به احدي الإعاقات التي يتبناها برنامج التأهيل الشامل.

طريقة التسجيل في برنامج التأهيل الشامل

يتم التسجيل بطريقة إلكترونية من خلال منصة برنامج التأهيل الشامل كما يلي: