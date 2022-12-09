كيفية الاستعلام عن رسوم مكاتب العمل بالمملكة السعودية

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل في المملكة السعودية, يتسأل الكثير من الناس الذين يريدون أن يعملوا بالمملكة العربية السعودية عن الرسوم التي سيقومون بدفعها إلي مكاتب العمل في مقابل حصولهم علي فرص عمل مختلفة داخل المملكة السعودية, وتخضع مكاتب العمل هذه إلي إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وذلك حتي تضمن الحكومة السعودية بأن مكاتب العمل هذه تعمل ضمن إطار القانون المنصوص داخل السعودية وعدم تلاعبهم في الرسوم التي يحصلون عليها مقابل توفير العمالة إلي الأراضي السعودية, وسوف نتعرف علي كيفية التعرف والاستعلام عن رسوم مكاتب العمل هذه وبالأخص أن رسوم مكاتب العمل هذه قد ارتفعت خلال السنين السابقة بمبالغ كبيرة.

خطوات الاستعلام عن رسوم مكاتب العمل في المملكة السعودية

إذا أردت أن تقوم بالتأكد من رسوم مكاتب العمل في المملكة السعودية فيمكنك أن تقوم بعملية الاستعلام هذه عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

قم بالدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية. يتم البحث عن الخدمات الإلكترونية والضغط عليها, ومن ثم تقوم علي أيقونة خدمة الإصدار. قم بعدها بالضغط علي أيقونة تجديد رخصة. قم بكتابة البيانات التي يردها الموقع منك مثل رقم الإقامة ونقل رمز التحقق الموجود في الصفحة. قم الضغط علي كلمة بحث, ليظهر لك الموقع رسوم مكاتب العمل التي يجب أن تقوم بدفعها. قم بمعرفة طرق سداد رسوم مكاتب العمل والمتوفرة أمامك لتقوم باختيار أنسب طريقة تقوم بدفع بها رسوم مكتب العمل. يجب العلم بأن في المؤسسات الصغيرة يقوم العامل بدفع مبلغ أربعمائة ريال سعودي عن كل شهر من شهور السنة إلي مكاتب العمل, وذلك بجانب دفع العامل مبلغ قدرة مائة ريال أخري لكل عام من أجل الحصول علي رخصة العمل.

رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

يمكنك الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية والحصول على خدمة الاستعلام عن رسوم مكاتب العمل, كما يمكنك الحصول علي الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري التي قامت وزارة العمل بتوفيرها لكل من ينتمي إلي المؤسسات التي تخضع إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.