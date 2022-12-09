كيف يتم الدخول إلى ناجز النفاذ الوطني najiz.sa والاستعلام عن قضية برقم الهوية

ناجز النفاذ الوطني هي منصة الخدمات العدلية التي أطلقتها وزارة العدل لخدمة كل مواطن ومقيم داخل المملكة، وكذلك قطاع الأعمال عبر منصة وطنية موحدة تضم كافة خدمات المحاكم وكتابات العدل، وتقديها بشكل سهل ميسر يحظى بقبول وإرضاء المستخدم، حيث يستطيع المستخدم دخول ناجز في أي وقت ومن أي مكان، وتنفيذ الخدمة؛ حيث أنها تضم أكثر من 100 خدمة عدلية، منها؛ الاستعلام عن قضية برقم الهوية، وخدمات الوكالات الداخلية والخارجية، وأخيرا أضافت وزارة العدل خدمة تسجيل حضور أطراف الدعوى الجلسة، وفيما يلي سنوضح طريقة دخول ناجز من نفاذ وتنفيذ الخدمات.

ناجز النفاذ الوطني

في سبيل الاتجاه نحول التحول الرقمي أطلقت وزارة العدل بوابة ناجز وسهلت الدخول عن طريق النفاذ الوطني، تلك المنصة الوطنية الموحدة؛ التي تهدف إلى توحيد إجراءات الدخول إلى المنصات الإلكترونية الحكومية، بواسطة بيانات المستخدم على منصة أبشر، وهنا لا يحتاج المستفيد إلى التسجيل في ناجز، ولكن باستخدام معرف الحساب (اسم المستخدم وكلمة المرور) الدخول، أو عن طريق تسجيل رقم الإقامة وبطاقة الأحوال، ثم التحقق من هوية المستخدم لضمان السرية والحفاظ على أمن المعلومات، وأخيرا تنفيذ خدمات ناجز كالاستعلام عن قضية برقم الهوية، أو حجز موعد وتحديث الصكوك إلى غيرها.

دخول ناجز

ينتقل المستخدم إلى بوابة ناجز، ثم يضغط على تبويب الدخول من واجهة البوابة.

ينفذ إجراءات الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

يسجل رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة، كما يمكنه الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

يدخل رمز التأكيد من رسائل الجوال.أخيرا يضغط على زر المتابعة ويتتبع التعليمات حتى دخول ناجز.

ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية

بعد معرفة كيفية دخول ناجز النفاذ الوطني، يمكنكم الاستعلام عن قضية برقم الهوية التي تعد أحد خدمات وزارة العدل، التي توفرها للمستفيدين، بحيث تمكنهم من معرفة موعد القضية وتاريخها والمكتب القضائي، كما في الخطوات الآتية: