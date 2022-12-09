تمويل شخصي سريع للمواطن السعودي في ربع ساعة فقط من منصة سلفة الالكترونية

تمويل سلفة من أهم التمويلات بالمملكة العربية السعودية . بالتالى يقوم المواطن السعودى السعودى بالحصول على اسرع تمويل من منصة سلفة يصل الى 5000 ريال سعودى بكل سهولة دون اى تعقيدات . منصة سلفة الالكترونية لا تحتاج فى تمويلها الى تحويل الراتب ولا وجود كفيل . وذلك من أهم ما يميز منصة سلفة الالكترونية سهولة في التعامل وسرعة في الإجراءات . وايضا تمويلاتها تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها . التمويل فى سلفة الإلكترونية يتم بطريقة إلكترونية وايضا يجب على العميل تحديد فترة السداد التي تناسبه .

تضمن منصة سلفة الالكترونية لكافة المتقدمين عليها للحصول على التمويل الشخصي والطارئ السرعة والسهولة . منصة سلفة معتمدة من قبل البنك المركزي تمنحك تمويل في خلال ربع ساعة فقط . اما الان ومن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا الكرام خطوات حصول المواطن السعودي على التمويل من منصة سلفة الالكترونية . وايضا اهم شروط منصة سلفة .

خطوات حصول المواطن السعودى على التمويل من منصة سلفة الالكترونية

التمويل من منصة سلفة الالكترونية لة عدة خطوات سهلة وبسيطة يجب على المواطن اتباعها . وهى كالاتى :

اولا : الدخول على الرابط الرسمى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : قيام المواطن بتسجيل الدخول على الصفحة الرسمية بكتابة جميع البيانات المتعلقة به مثل : رقم الهوية الوطنية المكون من 10 ارقام ، كلمة المرور ، البريد الالكتروني الخاص به ، رقم الجوال الخاص به .

رابعا : قيام المواطن السعودى بالضغط على طلب التمويل . ومن خلالة يجب عليه تحديد فترة السداد المناسبة له .وكذلك ماهية مبلغ التمويل الذي يرغب بالحصول عليه .

خامسا : قيام المواطن باستكمال عملية التسجيل بالضغط على المربع الظاهر أمامك .

سادسا : التأكد من كتابة البيانات بشكل سليم وفي الأماكن المخصصة لها . ومن ثم انتظار رسالة الموافقة الخاصة بقبول طلبك في اسرع وقت .

اهم شروط منصة سلفة الالكترونية

اولا : بداية أن يكون المواطن السعودى حاملا الجنسية السعودية . ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم .

ثانيا : ألا يقل الدخل الشهري للمواطن المتقدم عن مبلغ 5000 ريال سعودى .

ثالثا : يشترط لحصول المتقدم على التمويل أن يكون المواطن على رأس العمل . أيا كان في القطاعات الحكومية يجب ألا تقل مدة عمله عن 3 شهور . وفى القطاع الخاص ألا تقل مدة عمله عن 6 شهور .

رابعا : يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 16 و حتى عمر 60 عاما للحصول على تمويل منصة سلفة الالكترونية .

فى النهاية نتمنى ان تكون افادنا متابعينا الكرام وعرضنا اليكم شروط منصة سلفة . وخطوات الحصول على تمويل منصة سلفة الالكترونية . ونتمنى ان ينال اعجاب متابعينا الكرام .