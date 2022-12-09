استعلام حساب المواطن برقم الهوية دفعة ديسمبر 2022 وموعد إيداع الدفعة

موعد صرف الدفعة 61 ديسمبر 2022 من حساب المواطن، فقد ينتظر عدد كبير من مواطني المملكة إصدار الدفعة 61 لنهاية العام الحالي، فهي دفعة جماد الأول 1444، فسوف يتم إيداع الدعم في موعده المحدد لهذا الشهر، ويراعى أن يكون المستفيد من متوافقي الأهلية، وقد تم فتح باب التسجيل مرة أخرى، وعاود حساب المواطن من جديد لجميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، بعدما تم إيقاف البرنامج لمدة سنتان، وجاء ذلك بإصدار ملكي برجوع التسجيل لجميع المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض في المملكة، وسوف يحصل كل مواطن على الدعم المستحق بعد التأكد من الأهلية.

موعد صرف الدفعة 61 ديسمبر 2022

قد أعلن البرنامج فيما سبق أنه يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، هل يحق للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن، ولكنه سوف يتقدم أو يتأخر يوما أو يومان وفق العطلة الأسبوعية التي تليه، ولذلك فأن اليوم العاشر لشهر ديسمبر سيوافق يوم السبت وقبله يوم الجمعة فهو عطلة أسبوعية، الشروط الجديدة للتسجيل في حساب المواطن، فسوف يتم إيداع الدعم في يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، ويمكنك أن تستعلم عن معاد الدفعة من خلال الدخول إلى برنامج حساب المواطن وأتباع الخطوات اللازمة لذلك.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية



ينتظر عدد كبير من مواطني المملكة إيداع دعم شهر ديسمبر لحساب المواطن، وسوف تقم بالاستعلام عن حساب المواطن من خلال عدة خطوات بسيطة، ولن يطول الاستعلام، بل في دقائق معدودة سوف تحصل على إيداعك، في الخطوة الأولى سوف تقم بالدخول إلى برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج الحكومي، ومنها سوف تقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد من دعم المواطن، وسوف يتم إظهار كافة النتائج لك، وإذا كنت معترض على نتائج الأهلية فيمكنك تقديم طلب اعتراض بخطوات بسيطة أيضا.

خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية

سوف تتمكن من الحصول على تقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية الخاصة بك، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، والدخول برقم الهوية، وسوف تقم بالضغط على إيقونة دراسة الأهلية، والتي سوف توضح لك سبب الاعتراض، وعدم أهلية المستفيد لدعم المواطن، ومن خلالها سوف تقم بتقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية.