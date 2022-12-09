القسط المرن بداية من 5000 بموافقة فورية وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات وتأمين

القسط المرن بداية من 5000 بموافقة فورية وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات المقدم من البنك الأهلي السعودي. يسعى البنك لتقديم مجموعة من الحلول المالية والتمويلات المناسبة لكل الفئات بحلول تمويل تنافسية، ومن بينها برنامج القسط المرن المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحصول على أقصى مبلغ تمويل بناءً على أقصى نسبة استقطاع مسموحة تماشيًا مع جميع التزاماتك القائمة ومدة السداد بتغير القسط الشهري وسوف نتعرف على المزايا والشروط بالسطور الآتية.

برنامج القسط المرن البنك الأهلي

يتم تقديم برنامج القسط المرن من البنك الأهلي السعودي بالمزايا الآتية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز من الهيئة الشرعية للمصرف.

توفير السيولة النقدية اللازمة للتمويل من 5000 ريال حتى 2,500,000 ريالًا.

الموافقة الفورية على التمويل.

أقساط شهرية ميسرة تصل لـ 5 سنوات متغيرة تلائم الالتزامات المالية.

إمكانية السداد المبكر.

التأمين في حالات العجز أو الوفاة لا قدر الله حسب شروط بوليصة التأمين.

شروط ومتطلبات تمويل الأهلي المرن

التمويل للسعوديين فقط.

للعالمين بالقطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة والتي تحوّل رواتب موظفيها إلى البنك الأهلي من خلال نظام سريع لتحويل الرواتب.

الحد الأدنى للراتب 3000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي و 5000 ريال للعالمين بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى لمدة الخدمة شهر للسعودين العاملين في القطاع الحكومي، وثلاثة أشهر للسعوديين العاملين في الشركات الكبرى، وعام للعاملين في القطاع الخاص للشركات المعتمدة.

مبلغ التمويل من 5,000 ريال حتى 2,500,000 ريال.

العمر: 18 عامًا أثناء تقديمه للطلب للسعوديين شريطة أن لا يزيد العمر عن 60 عامًا عند موعد استحقاق آخر قسط، ماعدا المتقاعدين حتى 75 سنة.

ملاحظة: القسط الشهري متغير حسب جدول السداد ومزايا التمويل المرن، والتمويل للسلع المحلية فقط، في حالات سداد الالتزام المالي مبكرًا لا يتغير القسط الشهري ويعتمد ذلك حسب جدول السداد، والرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريالًا أيهما أقل.

حاسبة التمويل المرن