نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف المركز الوطني للأرصاد والتغيرات المناخية وعدد من خبراء الأرصاد في المملكة، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على بعض مدن ومحافظات المملكة، خاصةً بعد الأمكار الرعدية والغزيرة التي تعرضت لها عدة مناطق خلال الساعات الماضية، ونشاط للرياح أشعر المواطنين بانخفاض درجات الحرارة والبرودة، وسط مناشدة للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة.

توقعات الأرصاد الجوية

ومن جانبه توقّع المتخصص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأن اليوم الجمعة الموافقة 9 ديسمبر 2022 هو اليوم الثالث من المربعانية، لذا التوقعات تشير إلى استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ، وهطول أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من متوسطة لغزيرة بالإضافة إلى تساقط حبات بَرَد على عموم منطقة الرياض، وهو الأمر ذاته الذي يضرب أجزاء من القصيم والشرقية ومكة المكرمة وحائل والشمالية والجوف وقطر والبحرين والإمارات.

والمناطق الأكثر تأثرًا

أما عن المناطق الأكثر تأثرًا بالتقلبات المناخية، فأشار خبير الأرصاد إلى أن من المتوقع أن تمتد التقلبات إلى أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعُمان، وفرصة السيول من متوسطة إلى قوية ورياح على أجزاءٍ منها، موضحًا قوة الحالة كما ترسمها النماذج العددية للطقس بالترتيب محافظات ومراكز شقراء وثادق وحريملاء، وجنوب المجمعة، فالدرعية والعاصمة الرياض، مكة المكرمة والليث والقنفذة وجازان، وبالتالي فإن الفرصة مهيأة في أي وقت لسقوط الأمطار التي تسير إلى سيول في بعض المناطق الجبلية.

يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه المديرية العامة للدفاع المدني في إعلان حالة الاستعداد القصوى لأي طارئ يحدث، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية التابعة لها، للوقوف على أي جديد أو تنبيهات، مطالبة المواطنين والمقيمن بالابتعاد عن بطون الأودية ومخرات السيول أثناء سقوط الامطار، منعًا لتعرضهم للجرف أثناء تجمعات الأمطار الكبيرة التي تصل إلى حد السيول في تلك المناطق المعرضة لذلك باستمرار خلال الفترة المقبلة حتى موعد انتهاء الشتاء.