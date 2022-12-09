الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444 عبر وزارة الزراعة السعودية وشروط التسجيل

الاستعلام عن دعم مربي المواشي بسبب تأخر نزول دعم مربي المواشي بدء المستفيدين من الدعم الاستعلام عن موعد نزول دعم المواشي وقيمة الدعم المستحق، ويعد برنامج دعم صغار المواشي من برنامج دعم ريف التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لمساعدة الأسر المنتجة وربات البيوت لتحسين الثروة الحيوانية، فقد حددت الوزارة موعد لصرف الدعم ويبدأ من اليوم الأول من كل شهر ميلادي حتى اليوم العاشر، ويمكن من خلال موقع وزارة الزراعة الاستعلام عن الدعم برقم الهوية ومعرفة حال الطلب.

الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444 عبر وزارة الزراعة السعودية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين أو المتقدمين في دعم مربي صغار المواشي الاستعلام عن حالة الطلب وموعد نزول الدعم إذا تم قبول الطلب أم لا، سنوضح لكم طريقة الاستعلام وهي:

الذهاب إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة خدمات الاستعلام.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة دعم مربي المواشي.

سيتم انتقالك لصفحة تسجيل الدخول قم بإدخال اسم المستخدم والسجل المدني والبيانات المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

ما هي شروط التسجيل في دعم مربي المواشي

هناك الكثير من المبادرات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتطوير المملكة وتحقق الرؤية المستقبلية لعام 2030 من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية، ولذلك قدمت الحكومة دعم المواشي لتحسين الثروة الحيوانية وهناك شروط التقديم في الدعم وهي: