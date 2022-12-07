نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل “عروض التمويل” تمويل شركة اليسر للإجارة 20 ألف ريال بشروط سهلة متاح للجميع 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة اليسر للإجارة والتمويل عن أحدث عروض التمويل التي تقدمها، حيث تقوم الشركة بتقديم التمويل الشخصي الصغير بشكل سريع وفوري إلى جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.

وذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي اوضحتها الشركة، وقد ازدادت عمليات البحث من قبل عدد كبير من المواطنين حول كيفية التقديم على هذا التمويل وشروط الحصول عليه. من خلال “موافقة شركة اليسر” اعرف شروط اليسر للتمويل الشخصي اعرف كم تستحق من تمويل شركة اليسر بسهولة 1444.

تمويل شركة اليسر للإجارة 1444

يتم التقديم على تمويل شركة اليسر الذي يصل إلى ٢٠ ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل، وذلك بشكل إلكتروني. أيضا هناك تفاصيل عن عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بشركة اليسر عن طريق هذا الرابط.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالتقديم على برنامج التمويل الشخصي الصغير.

القيام بإدخال جميع المعلومات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المستخدم، ورقم الهوية الوطنية الخاص به أو تصريح الإقامة في حال كان المتقدم من ضمن المقيمين داخل المملكة.

الضغط على زر تقديم الطلب، وسيتم إرسال رسالة من قبل الشركة تفيد بقبول أو رفض طلب التقديم.

في حال الموافقة على طلب التمويل، يقوم المتقدم بالتواصل مباشرة مع الشركة لاستكمال باقي الإجراءات.

شروط تمويل شركة اليسر للإجارة

أوضحت شركة اليسر مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المتقدم. حتى يتمكن من الحصول على التمويل الشخصي الذي تقوم بتقديمه، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن ٢٢ عاما وألا يزيد عن ٦٠ عاما، ويتمكن العسكريين من الحصول على التمويل حتى سن التقاعد. ألا يقل الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن ٥٠٠٠ ريال سعودي. أن يتم تقديم كافة الضمانات المطلوبة. يجب أن يقوم المتقدم بتقديم بطاقة الهوية الخاصة به أو تقديم إثبات الإقامة داخل المملكة. وخطاب التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة توافر حساب بنكي.

ويتميز التمويل الأصغر المقدم من شركة اليسر بأنه يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. وأن الموافقة عليه تتم بشكل فوري بعد التأكد مباشرة من كافة الشروط المطلوبة. كما أنه يتم سداد التمويل بحد أقصى ثلاث سنوات، ويتم الحصول عليه دون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية.