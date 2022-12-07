خدمة الكفالة الالكترونية من المرور السعودية الشروط المطلوبة للاستفادة منها. كما هو المعهود من قبل الحكومة السعودية بتقديمها لمختلف الخدمات لمواطني المملكة وكذلك المقيمين على أراضيها. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون لتسهيل الحياة اليومية والروتينية عليه. ولذلك تقدم الحكومة مختلف المؤسسات والجهات التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين. كما يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين هي منصة أبشر. حيث يمكن من خلال هذه المنصة إتمام العديد من الخدمات والمعاملات التي يحتاج إليها المواطنين. كما يعتبر من أهم هذه الخدمات هي خدمة الكفالة الالكترونية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على هذه الخدمة والشروط المطلوبة للاستفادة منها. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاعتراض على مخالفات المرور تعرف على خطوات الاعتراض عبر أبشر وأهم الشروط المطلوبة.

خدمة الكفالة الالكترونية من المرور السعودية

تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة والمتميزة بصورة مستمرة ودورية. كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى المواطن السعودي إلى الشكل الإلكتروني الرقمي. وذلك من أجل مساعدة المواطن السعودي في تسهيل الإستفادة من هذه الخدمات وكذلك لتخفيف التزاحم وأيضاً لتقليل العدوى والفيروسات داخل المملكة. كما قامت المرور السعودية بتقديم حديثاً خدمة الكفالة الالكترونية والتي تعمل على تمكين الأفراد من تقديم الكفالة للجهة المعنية ليتم إنهاء جميع الإجراءات. كما يتم التقديم للحصول على هذه الخدمة عبر منصة أبشر.

الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة

فلقد قام الأمن العام بتوضيح إنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على منصة أبشر. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر ثم الدخول على خيار خدماتي ومنها الضغط على خيار خدمات ثم الخدمات العامة ومنها الضغط على خدمات الكفالة ثم كفالة جديدة كتابة جميع البيانات الخاصة المطلوبة منك بشكل صحيح ثم الضغط على خيار السداد وتكملة خطوات التسجيل.

الشروط المطلوبة للاستفادة من الخدمة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الاستفادة من خدمة الكفالة الالكترونية. ويمكننا عرض الشروط المطلوبة لذلك كما يلي: