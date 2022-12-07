للمواطن 20 ألف ريال فأكثر بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بموافقة فورية

للمواطن السعودي تمويل يبدأ من 20 ألف ريال سعودي فأكثر من ذلك كأحد أهم البرامج التمويلية المقدمة من خلال شركة أصول الحديثة للتمويل حيث تقدم الشركة لعملائها تمويلات عديدة وميسرة ومن أهمها توفير التمويل الشخصي بهامش ربح منافس في الفترة الراهنة بسبب بطولة كأس العالم حيث توفر فرصة الحصول على خصم 2% من هامش الربح سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبه حكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية كذلك يعطى التمويل الشخصي بدون كفيل غارم سعودي وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب شهريًا ولكن بعد إرسال كافة المستندات المطلوبة كذلك بعد التأكد من توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للتمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في السعودية.

شروط أساسية للحصول على التمويل بالتقسيط لدى شركة أصول

وفرت الشركة أفضل التمويلات التي تخدم المواطن السعودي في المملكة حيث أتاحت شركة أصول الحديثة تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل غارم حتى مبلغ 200 ألف ريال سعودي كذلك وفرت الشركة التمويل بفترة سداد مرنة لمدة تصل إلى 5 سنوات متتالية ولكن للحصول على التمويل الشخصي بالشركة لابد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة لهذا العام الحالي كما يلي:

يشترط الحصول على تمويل شخصي من خلال شركة أصول الحديثة للتمويل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يتراوح من 21 عام حتى 60 عام فقط.

لابد من توفير من جميع العاملين في القطاع الحكومي دخل شهري ثابت يبدأ من مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي.

شركة أصول الحديثة للتمويل تطلب توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن ثمانية ألف ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص في أراضي المملكة.

تطلب الشركة توفير مدة خدمة على رأس العمل لا تقل عن ثلاث أشهر في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي في السعودية.

كذلك يجب توفير فترة خدمة داخل العمل تبدأ من ستة أشهر متتالية كحد أدنى للموافقة على طلب التمويل الشخصي من موظفي القطاع الخاص بالمملكة عبر شركة أصول الحديثة للتمويل.

يحتاج التمويل من موظفي القطاع الخاص توفير كفيل أو ضامن سعودي عند التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل في المملكة.

خصائص التمويل الشخصي لدى شركة أصول الحديثة للتمويل