يعتبر سؤال كيف ارفع طلب تأجيل قسط الراجحي؟. من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المقترضين للحصول علي تأجيل أقساط الراجحي في فترة زمنية محددة والتي تتراوح مدتها إلى 120 يوما يمكن من خلالها دفع باقية الأقساط المتبقية علي 60 شهراً بحد أقصى، حيث تأتي هذه الخدمة تيسيرًا على العملاء المتعثرين في السداد، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة تأجيل الأقساط الراجحي فرجاءً تابعونا.

كيف ارفع طلب تاجيل قسط الراجحي؟

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني الاخباري طريقة تأجيل قسط مصرف الراجحي، وذالك حتي يتمكن جميع المعترين عن السداد للذين لديهم عقود تمويلية مع البنك الحصول علي موافقة فورية من خلال تقديم طلب تأجيل أقساط بنك الراجحي بصورة إلكترونية كما هو موضح لكم بالخطوات التالية.

الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي ( www.alrajhibank.com.sa ) من ثم.

( ) من ثم. الانتقال إلى التمويل الشخصي من ثم.

الدخول علي رابط تأجيل الأقساط.

انقر علي زر تقدم بطلبك الآن.

قم بتعبئة جميع البيانات الخاصة بك وكذالك ادخل بيانات الاتصال بطريقة صحيحة.

اضغط علي زر ارسل الطلب الآن.

بعدها عزيزي المقترض انتظر حتي يتم مراجعة طلبك لكي يتم النظر فيه للحصول علي الموافقة أو الرفض، ففي حالة القبول سيقوم موظف خدمة العملاء بالتواصل معك لاستكمال باقي الاجراءات وفقا للشروط والأحكام التي وضعها البنك علي جميع العملاء.

المستندات المطلوبة لتأجيل اقساط الراجحي؟

بطاقة الهوية الوطنية

تعريف الراتب

تثبيت الراتب

نموذج طلب التمويل

هل يمكن تأجيل قسط بنك الراجحي

وفي الختام قدمنا لكم الإجابة علي السؤال بواسطة تقديم طريقه تاجيل اقساط بنك الراجحي التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للذين لديهم عقود تمويل مع البنك ولا يستطيعون سداد باقي الأقساط المتأخرة عليهم بسبب ظروف قاسية خارجة عن إرادتهم أو العجز الكلي لا قدر الله أو في حالة الوفاة لهذا يمنح مصرف alrajhi لعملائه هذه الخدمة لمدة 3 شهور لكي يعطي لهم الفرصة التقدم بطلب جديد للحصول علي تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلي 60 شهراً .