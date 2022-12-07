نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مرابحة السيارات الراجحي 2023 براتب يبدأ من 1900 ريال سعودي وفترات سداد ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل مرابحة السيارات الراجحي 2023 هو أحد منتجات مصرف الراجحي لأولئك الذين يرغبون في امتلاك سيارة بالحد الأدنى للأجور حيث يسعى مصرف الراجحي دائمًا إلى الاستمرار في النمو وتقديم أعلى خدمة مشرفة لعملائه من خلال تسهيل تأجير السيارات بالامتثال مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

لذلك يتم شراء السيارة من إحدى الوكالات بالشراكة مع البنك ومن خلال العقد الموقع من قبل الطرفين للتسليم للعميل بهامش ربح وتحديد الوقت المتفق عليه، ويمكنك من خلال التالي معرفة كيفية الحصول على تمويل مرابحة السيارات الراجحي 2023.

مزايا تمويل مرابحة السيارات الراجحي 2023

يتميز تمويل الراجحي للسيارات بالعديد من المزايا التي يجب معرفتها، قبل البدء في التقدم بطلب للحصول على قرض من البنك، وتتمثل المزايا التمويلية لمرابحة السيارات في التالي:

يعمل المصرف على الموافقة الفورية للطلب التمويل. يتم الحصول على السيارة من خلال نظام الإيجار بموجب أحكام وشروط الشريعة الإسلامية. لا توجد رسوم إدارية. يحصل المصرف على معدلات ربح تنافسية. لا توجد عقوبة على السداد المبكر للأقساط. لن يطلب المصرف من العميل مستندات ووثائق معقدة للحصول علي الراجحي للسيارات.

كيفية التقديم على قرض الراجحي للسيارات 2023

يمكن أن تتم عملية التقديم بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك عن طريق الهاتف المحمول من خلال الاتصال بالبنك مباشرة، أو عن طريق زيارة أحد فروع البنك المنتشرة في المملكة العربية السعودية، أو عن طريق تعبئة نموذج طلب مرابحة الراجحي للسيارات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي على النحو التالي:

يجب عليك الدخول مباشرة لإكمال نموذج تمويل الراجحي لتمويل السيارات.

فتح النموذج وتدوين البيانات الشخصية أولاً (الاسم/ الجنسية/ العمر/ رقم الهوية).

ثم انتقل إلى البند الثاني وقم بتعبئة المعلومات المالية للعميل (تحويل الراتب، نوع القسم، الراتب الشهري).

ثم تدوين معلومات الاتصال الخاصة بالعميل والتي تتمثل في رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والمنطقة.

ثم اختر وقت استقبال مكالمة من المصرف للتواصل مع العميل لحساب تمويل سيارة الراجحي، وذلك لتحديد ما سيحصل عليه العميل.

شروط تمويل الراجحي للسيارات 2023

شروط تمويل السيارات الراجحي وذلك للعملاء الذين يقومون بتحويل الراتب إلى المصرف، يجب استيفاء الشروط التالية: