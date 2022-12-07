تمويل شخصي بـ 20 ألف بأقل قسط وبدون رسوم ومصاريف إدارية وبدون كفيل حتى 10 ألاف ريال مقدم من شركة اليسر للتمويل. حيث تهتم الشركة بتقديم مجموعة مميزة من التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومنها التمويل المصغر، وتمويل المرابحة، وتمويل السلع الاستهلاكية، وتمويل التورق إلى جانب تمويلات المنشآت الصغيرة ومتوسطة الصغر. وهي من الشركات الرائدة في عالم التمويل تستخدم أحد التقنيات في التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات جميع العملاء المالية.

تمويل اليسر المصغر 20 ألف ريال

بإمكانك الحصول على التمويل الشخصي المصغر من شركة اليسر بالمزايا الآتية:

مبلغ تمويلي حتى 20 ألف ريالًا.

بدون أجور للوكالة.

بدون رسوم إدارية.

بدون كفيل حتى 10 ألاف ريال.

فترات تمويل مرنة تصل حتى 3 سنوات.

شروط الحصول على التمويل المصغر

ألا يقل العمر عن 22 عامًا للسعوديين والمقيمين وألا يزيد العمر عن 60 عامًا أما بالنسبة للعسكريين فحسب العمر التقاعدي لهم.

لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريالًا.

لا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة شهور للمقيمين والسعودين.

تطبق شروط وأحكام الشركة.

الوثائق والمستندات المطلوبة

وثيقة التعريف بالراتب.

وثيقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين سارية الصلاحية.

كشف لحسابك البنكي لأخر ثلاثة شهور قبل طلب التمويل.

التقديم عبر الموقع الرسمي لشركة اليسر.

حاسب تمويل اليسر المصغر

نوضح أمثلة توضيحية فقط للتمويل المصغر ولكن يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ التمويلي و فترة الاستحقاق ودرجة الائتمان من عميل لعميل لأخر حسب احتياجات كل عميل ووضعه الائتماني والمالي:

تمويل بمبلغ 15,000 الاستحقاق 3 سنوات معدل النسبة السنوية يكون 43.32% ، أما القسط الشهري 692 ريالًا.

مبلغ تمويلي 10,000 الاستحقاق على عامين معدل النسبة السنوية يكون 45.07% ، أما القسط الشهري 600 ريالًا.

تمويل بمبلغ 2000 ريالًا الاستحقاق عام معدل النسبة السنوية يكون 45.94% ، أما القسط الشهري 203 ريالًا.

أرقام شركة اليسر للتمويل

هاتف: 4794444

العنوان الوطني للشركة : شركة اليسر للإجارة والتمويل/ 6847 جبل الذبياني-الضباط / وحدة رقم 3 / الرياض 12627 – 4808 / المملكة العربية السعودية.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل شخصي بـ 20 ألف بأقل قسط وبدون رسوم ومصاريف إدارية وبدون كفيل المقدم من شركة اليسر واستعرضنا مميزات التمويل وكيفية التقديم للحصول علية، والوثائق والمستندات المطلوبة وشروط وأهلية الحصول على التمويل.