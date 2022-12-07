نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل موعد صرف برنامج حساب المواطن 1444 لشهر ديسمبر/ جمادي الاول عبر موقع حساب المواطن ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر 1444 الدفعة 61 حيث بدء المستفيدين من برنامج حساب المواطن يباشرون فى البحث عن مجريات خطة المسؤولين عن البرنامج فى التعرف على مجريات صرف الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن لذا ومن خلال موقعكم ثقفني نيوز نوضح لكم متى ستكون الدفعة فى حساب كل مستفيد ومستفيدة

موعد صرف حساب المواطن 1444 لشهر جمادي الاول

اعتاد برنامج حساب المواطن على إيداع جميع دفاعاته بشكل شهري وذلك فى حال وافق يوم الصرف يوم عمل رسمي ليس عطلة رسمية سواء فى المناسبات او عطل نهاية الأسبوع التي تكون يومي الجمعة والسبت فى تلك الحالة يتم تبكير موعد صرف دفعة برنامج حساب المواطن يوماً أو تقديمه يوماً حيث يتم صرف مستحقات المستفيدين بشكل شهري ، حيث يستعد برنامج حساب المواطن على إيداع مستحقات المستفيدين وذلك فى اليوم الحادي عشر من ديسمبر المقبل حيث يتم صرف قيمة مستحقات برنامج حساب المواطن فى اليوم العاشر من كل شهر إلا ان يصادف يوم الصرف عطلة يوم السبت لذا قد تم تمديد موعد الصرف ليوم السبت الموافق اليوم الحادي عشر من ديسمبر، عليه ننقل عبر الفقرة التالية الان بالخطوات طريقة الاستعلام عن حالات استحقاق تلك المستحقات

خطوات الاستعلام عن برنامج حساب المواطن

تم تفعيل امكانية اجراء الاستعلام عن قيمة مستحقات الدفعة 61 من برنامج حساب المواطن وذلك من خلال موقع برنامج حساب المواطن وذلك على النحو التالي:-

فتح موقع برنامج حساب المواطن الرسمي

ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن برنامج حساب المواطن

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقم الهوية الخاص بك

البدء فى تخصيص رقم الدفعة

انقر على ايقونة استعلام

على ان تظهر على الفور حالة استحقاقك من الحصول على تلك المعاشات من عدمه، على العلم على ان المستحقات تصل بالكامل الى المستفيدين مع طرح امكانية تقديم طلب اعتراض على حالات عدم الاستحقاق بداية من يوم الصرف على موقع حساب المواطن، هذا ويكون التسجيل على الحصول على قيمة مستحقات تلك الدفعات عبر موقع برنامج حساب المواطن الرسمي فى خطوات نعرضها امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

التسجيل فى برنامج حساب المواطن يكون عند فتح رابط موقع حساب المواطن والبدء فى اختيار خانة تسجيل دخول جديد والبدء في تدوين وتسجيل اسمك الرباعي او رقم الهوية او تحديد تاريخ ميلادك او بيان المدينة التي تتبع اليها وذلك فى الايقونة المخصصة لها حتي يتم فى النهاية التسجيل على البرنامج، وذلك عند الضغط على ايقونة تسجيل بيانات

فئات استحقاق حساب المواطن

تم وضع بعض من الفئات وذلك للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطم المقدم الي الالاف الاسر السعودية، على ان تصل حد اقصي الفئة الاولي الى مبلغ يصل قيمته الى 8699 ريال سعودي، بينما الفئة الثانية وصلت حد الاقصي فيها الى 12 الف ريال سعودي، بينما الفئة الثالثة وصلت الحد الاقصي فيها الى 15300 ريال سعودي امام الرابعة 20159 ريال سعودي

الاشخاص المستفيدين من دعم حساب المواطن

عن الاشخاص المستفدادة من دعومات برنامج حساب المواطن تأتي على راسها الاسر السعودية او الاشخاص الغير متزوجين اصحاب الدخل المخدود او المستفيدين من الضمان الاجتماعي او اصحاب بطاقات التنقل او الارامل والمطلقات والايتام وزوجة المواطن السعودي ان كانت اجنبية وذلك يكون امامهم متاح لهم التسجيل

شروط التسجيل فى حساب المواطن