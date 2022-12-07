نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التسجيل فى برنامج دعم ريف في المقال التالي

الدعم الريفي يعتبر من أهم البرامج على الاطلاق التى أطلقتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، وهذا البرنامج لكى يتم مساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، ويختص هذا الدعم الفئات من القطاع الزراعي والصناعي ،فتقدم الحكومة السعودية هذا الدعم لصغار الفلاحين وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم على الإستثمار وتوفير لهم حياة كريمة، وموقع ثقفني سوف يتبين لحضراتكم شروط التسجيل في برنامج الريفي، وطريقة التسجيل في الدعم الريفي، وفي ختام المقال نوضح لسيادتكم متابعينا الكرام عرض طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية . شروط التسجيل في برنامج دعم ريف 1444: لوصل الدعم لمن يستحق وضعت الحكومة السعودية شروط محددة ومعينة يجب تتوافر لمن يحصل على الدعم والشروط كالآتي: يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وسعودي الجنسية أيضا . يجب أن ألا يكون عمر المتقدم أقل من 22عاما . يجب ألا يتجاوز دخل المتقدم عن 6000 ريال سعودي شهرياً. لا يتجاوز مشاريع المتقدم عن 3 مشاريع ريفية. ليس لدي المتقدم عمل فى أحدي القطاعات الحكومية والخاصة. يجب أن يكون لدى المتقدم حساب جاري خاص به. خطوات التسجيل في برنامج الدعم الريفي 1444: يجب على المتقدم الدخول إلى منصة الإلكترونية لدعم ريف. ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. ثم إدخال البيانات الشخصية (الاسم، العنوان، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال تاريخ الميلاد، كلمة السر، تأكيد الكود) ثم التأكد من رمز التحقق . ثم الدخول إلى برنامج دعم التنمية الريفية. ثم الضغط على البرامج التى تحتاجها . ثم إدخال البيانات المطلوبة ،ويتم الدخول إلى بيانات مشروعك. ثم إدخال بيانات دراسة جدوى المشروعات الخاصة بك ثم إدخال البيانات الدقيقة للمشروع وطبيعة المشروع وطريقة التسويق ثم إدخال تكاليف ومصادر تمويل المشروع، وتكاليف التشغيل والتكاليف شهرياً. ثم إدخال الدخل المتوقع شهريا من المشروع. ثم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط بعد القراءة الدقيقة لها. ثم الضغط على أيقونة التسجيل. كيفية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية: الدخول إلى موقع الرسمي الإلكتروني لبرنامج الدعم الريفي. ثم الدخول بيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور). ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم أيقونة الاستعلام . ثم أدخل كافة المعلومات المطلوبة الشخصية. ثم الضغط على ايقونة “استعلام”. ثم تظهر جميع البيانات الخاصة بحساب المتقدم في برنامج الدعم الريفي. عمر شويل - جدة شروط وخطوات التسجيل فى برنامج دعم ريف - ثقفني حساب المواطن والدعم الإضافي وخطوات إضافة تابع في البرنامج

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