نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار جواز سفر للتابعين من أبشر “Absher.sa”، وكم رسوم استخراج الجواز؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار جواز سفر للتابعين، في المملكة العربية السعودية، أصبح أكثر سهولة ومتاح للعديد من الفئات، الأقل من 21 عامًا، وكذلك الأطفال الرضع، وذلك وفقًا لاشتراطات محددة، ومن بينها خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم وهي عبارة عن؛ خدمة تمكّن أحد الأطراف سواء الأب أو الأم، من إبداء الموافقة، على إنجاز العديد من الخدمات، خاصة ما يتعلق منها بالجوازات، وذلك بهدف الانتهاء منها، لصالح أفراد الأسرة ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر، وذلك مثل إصدار جواز سفر، أو إصدار تصريح السفر للأبناء، وكذلك تجديد جواز السفر للتابعين.

إصدار جواز سفر للأطفال في السعودية

كيف استخرج جواز سفر لطفل؟ وهل يمكن للأم إصدار جواز سفر للأطفال؟ يجب العلم أنه قد تم تمكين الأم الحاضنة، من الانتهاء من إصدار جواز السفر للأبناء التابعين، مع إمكانية السفر برفقتهم أو التصريح للتابعين بذلك. وإذا أردت استخراج جواز سفر لأحد التابعين دون 15 عامًا. تتبع الخطوات التالية:

قم بالتوجه نحو الصفحة الرسمية للمديرية العامة للجوازات السعودية. وبعد الدخول إلى حسابك المسجل بالمنصة، قم بتحديد فرد الأسرة المراد إصدار جواز السفر له. ثم قم بقراءة شروط إصدار جواز سفر للتابعين. وعقب ذلك قم باستكمال البيانات المطلوبة في خاناتها المخصصة. ثم قم بإرفاق صورة شخصية للتابع. بعد ذلك قم بإجراء موافقة على الأحكام والشروط المتعلقة بالخدمة. ثم اضغط التالي واستكمل باقي البيانات، وأكد الطلب.

كيف أطلع جواز سفر سعودي للأطفال؟

تقدم منصة أبشر أفراد Absher.sa، العديد من الخدمات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين، على حد سواء، ومن أبرزها الخدمات المتعلقة بالمديرية العامة للجوازات، تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين، أو تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين، وكذلك استعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية، بالإضافة إلى خدمة إصدار تصريح سفر للأبناء. فإذا أردت استخراج جواز سفر للتابعين، قم باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر أفراد Absher.sa الرسمية. ثم سجل رقم الهوية في اسم المستخدم، وبعدها ضع كلمة السر. بعد ذلك قم باختيار خدمات الجوازات من القائمة. ثم حدد خدمات أفراد الأسرة. يليها الدخول إلى خدمة “إصدار جواز إلكتروني” وذلك لأفراد الأسرة. وبعد ذلك قدم طلب إصدار جواز سفر شخصي. ثم اختر فرد الأسرة، المراد إصدار جواز السفر له. وبعد ذلك قم بتحميل صورة الشخص التابع، المراد إصدار جواز السفر له. عقب ذلك قم بالموافقة على صورة الشخص، واسمه باللغة الانجليزية، وأيضًا كافة الأحكام والشروط المعلنة. ثم حدد عنوان توصيل الجواز، ويمكنك تسجيل العنوان الوطني بالبريد السعودي، بهدف تسهيل الحصول على خدماتك مباشرة.

شروط استخراج جواز السفر للأطفال

حددت المديرية العامة للجوازات السعودية، مجموعة من الاشتراطات المتعلقة، بإصدار جواز السفر للتابعين، الأقل من 18 عامًا، وذلك بالآلية التالية:

يجب أولا أن يكون التابع، لديه هوية وطنية سارية.

كما يشترط أن يكون المستفيد من الخدمة، مسددًا لكافة المخالفات المرورية المسجلة عليه. وهنا يمكنك إجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية رابط رسمي ومباشر، من الإدارة العامة للمرور.

رسمي ومباشر، من الإدارة العامة للمرور. وأخيرًا يشترط سداد كافة الرسوم المستحقة، في مقابل الخدمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال التابعين

عند تقديم الطلب، في أحد فروع المديرية العامة للجوازات. يجب أن تستوفي الأوراق التالية:

أولا إحضار بطاقة عائلية سارية، الأصل وصورة منها.

وكذلك يشترط إحضار صورة من الهوية الوطنية، على أن يكون مضافًا بها الأبناء التابعين، المراد استخراج جواز السفر لهم.

ويجب إحضار صورة شخصية للفرد التابع، مقاس 4×6 للصورة.

رسوم استخراج جواز السفر للتابعين

يشترط عند استخراج جواز السفر للأطفال، أن يتم استخراجها لفترة لا تتخطى خمسة أعوام فقط، على أن تبلغ تكلفة استخراج أو إصدار جواز السفر للتابعين، ما يعادل 300 ريال سعودي. ويجب سداد رسوم إصدار جواز السفر، من خلال نظام “سداد” الإلكتروني.

تجديد جواز السفر لمن عمره أقل من 15 سنة